Frasi per matrimonio simpatiche: le più divertenti e ironiche

Le nozze sono un momento solenne e importante in cui ci si commuove, ma è anche bello sorridere e – perché no – ironizzare! Ad aiutarci ci pensano le frasi per matrimonio simpatiche, l’ideale per fare un brindisi divertente durante la cerimonia, per scrivere un biglietto che faccia ridere gli sposi, ma anche per sdrammatizzare.

Sono tanti i poeti o gli scrittori che nel tempo hanno parlato di matrimonio, usando l’ironia e battute divertenti per raccontare una tappa importante nella vita di una persona. Su DiLei abbiamo raccolto le frasi più simpatiche per il matrimonio, da dedicare alle coppie di amici che si sposano, da scrivere sul biglietto da consegnare insieme al regalo di nozze e da pronunciare durante la festa per gli innamorati.

Frasi per matrimonio simpatiche e divertenti

Le frasi per matrimonio simpatiche e divertenti sono perfette da dedicare a coppie di sposi che adorano l’umorismo e che sapranno apprezzare. Sono l’ideale per i testimoni di nozze che dovranno fare un augurio particolare nel corso del ricevimento, ma anche per i genitori degli sposi.

I tre anelli di matrimonio sono l’anello di fidanzamento, l’anello di nozze, e l’anello della sofferenza. (Anonimo)

Fare compromessi, comunicare, e mai andare a letto arrabbiati. I tre modi per non far cadere un matrimonio. (Anonimo)

Le ho chiesto di sposarmi, e lei ha detto no! E da allora viviamo felici e contenti. (Spike Milligan)

Non si può mai essere felicemente sposati con un altro se non si divorzia da se stessi. Il matrimonio di successo richiede una certa morte a se stessi. (Jerry McCant)

La maggior parte dei mariti mi ricordano un orango che prova a suonare il violino. (Honoré de Balzac)

Un matrimonio è raramente ragionevole, ma un divorzio lo è sempre: ci si conosce già. (Sacha Guitry)

Alcuni matrimoni finiscono bene, altri durano tutta la vita. (Anonimo)

Il matrimonio nasce da un equivoco che l’adulterio svela e il divorzio risolve. (Roberto Gervaso)

Il matrimonio è una grande istituzione, ma io non sono ancora pronta per una istituzione. (Mae West)

Il matrimonio è viaggiare in salita col freno tirato (Jiří Žáček)

Se fai un elenco dei motivi per cui ogni coppia si sposa, e un altro elenco dei motivi per cui divorzia, noterai un sacco di dannate sovrapposizioni. (Mignon McLaughlin)

Penso di saperne abbastanza per sapere che nessuna donna dovrebbe mai sposare un uomo che odiava sua madre. (Martha Gellhor)

Il matrimonio più felice che io possa immaginare per me stesso sarebbe l’unione di un uomo sordo con una donna cieca. (Samuel Taylor Coleridge)

Si studiano tre settimane, si amano tre mesi, litigano tre anni, si tollerano trent’anni; e i figli ricominciano. (Hippolyte Taine)

Il matrimonio è il trionfo dell’immaginazione sull’intelligenza. Le seconde nozze sono il trionfo della speranza sull’esperienza. (Samuel Johnson)

Il matrimonio è il coronamento del sogno di un uomo e di una donna. I genitori della sposa. (Furio Ombri)

Il matrimonio inizia con un principe che bacia un angelo e finisce con un uomo calvo che guarda in silenzio oltre il tavolo una donna grassa (Anonimo)

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori un’anguilla. (Leonardo da Vinci)

Dopo anni e anni di matrimonio, cominci ad intuire perché la Barbie e Ken sono venduti separatamente. (Anonimo)

Il matrimonio è quell’istituto che trasforma l’ex marito nell’INPS. (Daniele Luttazzi)

Patrimonio è un insieme di beni; matrimonio è un insieme di mali. (Enrique Jardiel Poncela)

Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi. (Giovanni Verga)

Le donne si dividono in due categorie: quelle nubili, che sognano il matrimonio, e quelle sposate, che sognano il divorzio. (Georges Elgozy)

Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si sposano. (Jonathan Swift)

Dopo che eravamo sposati da 17 anni, Gracie mi sveglia alle 3 di notte e mi dice: “George, non riesco a dormire. Dai, fammi ridere”. Allora ho fatto l’amore con lei e lei ha riso. (George Burns)

Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. (Massimo Troisi)

Non provate mai il rimorso per quello che avete pensato di vostra moglie. Lei ha pensato di voi cose molto peggiori. (Jean Rostand)

Vi sono soltanto due giorni indimenticabili nel matrimonio: il primo e l’ultimo. (Pierre de Bourdeille Brantome)

Incompatibilità. In un matrimonio significa avere gli stessi gusti, ad esempio il gusto del comando. (Ambrose Bierce)

Il matrimonio è la decisione fondamentale che un essere umano prende durante la sua vita. Non si tratta di fare la migliore scelta possibile, questo non avrebbe senso, ma di dare la propria parola a qualcuno che, come noi, si impegna tutto. (Jacques Chardonne)

I primi anni di matrimonio sono spesso burrascosi perché ancora non ci si conosce; quelli che seguono spesso lo sono ancora di più perché ci si conosce troppo. (Jacques Normand)

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)

Più di un matrimonio potrebbe sopravvivere se i partner si rendessero conto che a volte il meglio viene dopo il peggio. (Doug Larson)

Uno non fu mai ammogliato, e questo è il suo inferno; un altro sì, e questa è la sua dannazione. (Robert Burton)

Per un uomo, il matrimonio significa rinunciare a quattro su cinque dei cassetti del comò; per una donna, rinunciare a quattro su cinque delle sue opinioni. (Helen Rowland)

Cosa invitate a fare tutti quegli amici al vostro matrimonio se poi nessuno di loro in chiesa ha il coraggio di impedirvi di sposarvi? (Anonimo)

Un matrimonio è sempre fatto da due persone che sono preparate a giurare che solo l’altro è quello che russa. (Terry Pratchett)

Il matrimonio è il modo più costoso per l’uomo medio per avere il bucato pronto, pulito e stirato. (Burt Reynolds)

Frasi per matrimonio di amici

Gli amici sono fra i protagonisti delle nozze. Sono infatti le amiche della sposa a farle da damigelle e aiutarla nei momenti più emozionanti della cerimonia, mentre gli amici dello sposo gli danno coraggio e sono sempre pronti a fare battute. Sdrammatizzare d’altronde è fondamentale per rendere ancora più indimenticabile, divertente e unico questo giorno speciale. Le frasi per il matrimonio di amici si possono pronunciare durante il fatidico brindisi e sono state pronunciate in tantissime cerimonie, per far ridere e sorridere sia gli sposi che gli invitati.

È il vostro giorno speciale! Ma lasciatelo nelle mani abili dei vostri migliori amici… Vi tratteremo bene!

Ti auguro una cerimonia grandiosa con miliardi di meravigliosi ricordi! I miei migliori auguri a te e alla tua nuova compagna di vita.

Sono poche le cose nella vita che rendono davvero felice e per me è vedere la gioia nei vostri occhi in questo giorno speciale. Tanti auguri per un meraviglioso futuro insieme!

È ora di scrivere insieme i prossimi capitoli delle vostre vite. Non vedo l’ora di leggerli. Congratulazioni!

Vedere quanto sei entusiasta del tuo matrimonio mi ha ispirato a pianificare il mio… Sto scherzando! Congratulazioni e tanti auguri per una felice vita coniugale!

Congratulazioni agli sposi! Visto che siamo amici, posso adesso sapere qual è il vostro segreto per essere una coppia così stupenda?

Oggi è un giorno speciale non solo perché è il vostro matrimonio, ma anche perché così possiamo far festa con degli amici fantastici come voi. Vi auguro un futuro di amore e risate!

La maggior parte dei miei ricordi più belli li ho vissuti con voi, compreso questo giorno così speciale. Vi auguro un matrimonio pieno di avventure, felicità, gioia e risate!

Siete entrambi degli amici fantastici e non per niente formate una coppia meravigliosa. Vi auguro di restare sempre insieme e di non perdere mai quella scintilla che vi ha fatto innamorare l’un l’altro. Tanti auguri!

Devo ammettere che tu e la tua dolce metà siete la coppia più felice che abbia mai visto. Auguro a voi due di non smettere mai di portare gioia a tutti coloro che vi circondano attraverso questa incredibile armonia e pace in cui vivete.

Non ci aspettavamo che tu fossi così coraggioso da pensare al matrimonio così presto, ma ora eccoci qui! Tanti auguri di cuore per la tua nuova vita!

Alla fine hai trovato la persona giusta! Congratulazioni sincere amico mio!

Caro amico, hai sempre amato le avventure, ma il matrimonio sarà sicuramente la più grande. Vi auguro una vita di amore e felicità!

Frasi matrimonio dei poeti

I poeti e gli scrittori hanno raccontato negli anni, con grande ironia, l’istituzione del matrimonio. Con battute e frasi simpatiche hanno provato a svelare difetti e pregi dell’unione fra due persone che si amano. Il più divertente? Oscar Wilde che utilizzando il suo sottilissimo e tagliente humor ha parlato spesso di matrimonio.

Il problema del matrimonio è che finisce ogni notte dopo aver fatto l’amore, e deve essere ricostruito ogni mattina prima di colazione. (Gabriel Garcia Marquez)

C’è una sola cosa peggiore di un matrimonio senza amore: uno in cui c’è amore, ma da una parte sola. (Oscar Wilde)

Quale rovina per l’uomo è il matrimonio! Esso lo abbruttisce quanto le sigarette, e costa molto di più. (Oscar Wilde)

I celibi dovrebbero essere tassati in modo più pesante, non è giusto che alcuni uomini siano più felici di altri. (Oscar Wilde)

Gli uomini si sposano perché sono stanchi. Le donne perché sono curiose. Entrambi rimangono delusi. (Oscar Wilde)

La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco. (Oscar Wilde)

Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi. (Giovanni Verga)

Temo che il matrimonio sia uno dei sette peccati capitali anziché uno dei sette sacramenti. (Voltaire)

Un uomo non dovrebbe sposarsi prima di aver studiato anatomia e sezionato almeno una donna. (Honoré de Balzac)

Il legame del matrimonio è così pesante che si deve essere in due per portarlo, spesso in tre. (Alexandre Dumas padre)

Nessuna donna farebbe un matrimonio d’interesse: prima di sposare un miliardario, se ne innamora! (Cesare Pavese)

Il matrimonio è l’unione di due diversità affinché una terza possa nascere sulla terra: è l’unione di due anime in un amore forte che abolisce ogni separatezza. (Khalil Gibran)

Biglietti auguri matrimonio originali

Scrivere dei biglietti di auguri originali per un matrimonio non è mai semplice. Un aiuto può arrivare dalle frasi divertenti, usate già in passato, che possono rendere particolari e simpaticissimi gli auguri da accompagnare al regalo e da scrivere su un biglietto.

Si dice che il matrimonio sia la tomba dell’amore! Forse per alcuni sarà così, ma per voi sarà sicuramente tutta un’altra storia! Auguri agli sposi più belli del mondo!Si dice che il matrimonio sia la tomba dell’amore! Forse per alcuni sarà così, ma per voi sarà sicuramente tutta un’altra storia! Auguri agli sposi più belli del mondo!

Che possiate vivere sempre uniti: come RAI 1 e RAI 2 come ITALIA 1 E CANALE 5. Che il vostro amore possa sempre aumentare: come le tasse. Che la passione non finisca mai: come gli sceneggiati televisivi. Che i vostri baci siano innumerevoli: come gli emendamenti al governo. Che i vostri nemici vengano cacciati fuori: come i fumatori.

Tanti auguri per il vostro matrimonio, e godetevi la prima notte di nozze, perché dalla seconda le cose cambieranno: al posto di lui e lei, ci saranno lui e uno yeti con calzini di spugna e pigiamone di pile.

È praticamente una benedizione scoprire che esiste una persona che vorresti annoiare per il resto della tua vita. E voi l’avete trovata. Congratulazioni agli sposi

Ora che sei sposato, non importa quanti lavori cambierai, il tuo capo rimarrà sempre e solamente uno. Tua moglie.

Oggi fiori e violini, ma domani…solo pannolini! Tanti auguri!

Essere sposati è come ogni altro lavoro. È tutto più semplice se ti piace il tuo capo.

Che la lotta abbia inizio! Congratulazioni sposini

I vostri bambini cresceranno e traslocheranno. Tuo marito non lo farà mai. Che dire, tanti auguri per il matrimonio.

Il matrimonio è l’equivalente di firmare un contratto, solo che non c’è l’opzione di rinnovarlo ogni anno. Tanti auguri!

L’equazione per un matrimonio felice? Aggiungete gioia. Sottraete i litigi. Non dividetevi mai…e moltiplicatevi!

Congratulazioni per il vostro matrimonio e ricorda sempre: Moglie felice, Vita felice.

La prima volta che vi ho visto insieme ho subito pensato che alla prima occasione ve le sareste suonate di santa ragione. Sono felice di sapere che amate il masochismo a tal punto da decidere addirittura di sposarvi.

Frasi auguri matrimonio classiche: le migliori

Voglia di un’alternativa? Accanto alle frasi simpatiche ci sono gli auguri più classici e tradizionali, utilizzate spesso per raccontare il giorno più bello degli sposi.