Come creare una lista nozze Amazon: la guida passo per passo

Il matrimonio è un momento di grande gioia, per gli sposi e per i loro cari. Non per nulla viene spesso definito “il giorno più bello di un’intera vita” per via delle emozioni che si provano nel congiungersi con l’anima gemella. L’organizzazione del giorno del fatidico “sì”, però, è spesso faticosa per via dei tanti fattori da incastrare e delle cose da ricordare e può rivelarsi più stressante del previsto.

Una delle scelte più delicate che si pongono di fronte alla futura coppia è la scelta della lista nozze. Per andare incontro alle esigenze di tutti, sposi e invitati, Amazon ha ideato la lista nozze online, grazie alla quale sarà semplicissimo scegliere cosa si desidera ricevere o regalare.

Lista nozze online: perché funziona

I vantaggi del creare una lista nozze su Amazon sono tanti e facilmente comprensibili, sia per i futuri sposi che per i loro cari. Per i primi, perché potranno creare la loro selezione di regali aggiungendo una varietà incredibile di prodotti e potendo scegliere non solo tra quelli presenti sulla piattaforma, ma anche tra quelli proposti da altri siti web. Con la lista nozze online, inoltre, si evita di dover trovare un negozio fisico in cui recarsi a scegliere solo tra la gamma di prodotti presenti. Infine, è utile per semplificare la vita ad amici e parenti lontani, permettendo loro di acquistare un regalo facilmente con un semplice click da qualsiasi parte del mondo. Un’ipotesi che agevola anche gli invitati più pigri, che potranno farvi il loro dono restando comodamente seduti sul divano.

Clicca qui per scoprire quanto è facile e comodo creare una lista nozze online.

Come creare una lista nozze Amazon

Creare una lista nozze su Amazon è molto semplice. Per accedere direttamente alla sezione dedicata puoi cliccare qui. Una volta effettuato il login ad Amazon, sarà possibile iniziare a impostare la propria selezione di regali cliccando sul pulsante “Crea la lista nozze” e procedere compilando il form presente nella pagina.

Queste informazioni serviranno ad Amazon per dare un servizio migliore agli utenti, sia agli sposi che creano la lista, sia agli invitati. In particolare, in questa fase viene chiesto di inserire: nome e cognome degli sposi; quale sia il ruolo in virtù del quale si sta creando la lista (partner, sposo o sposa); una mail alternativa a quella usata per la registrazione ad Amazon; l’indirizzo al quale si desidera che vengano spediti i regali. Inoltre, si possono aggiungere altre informazioni, come il luogo e la data del matrimonio o le note per gli invitati, per far sì che questa pagina diventi una sorta di sito delle nozze, utile per tutti.

Completata questa fase, la pagina della lista nozze sarà completa. Da questo momento si possono iniziare ad aggiungere i regali che si desiderano.

Come aggiungere prodotti alla lista nozze Amazon

Una volta creata la lista nozze, aggiungere i prodotti è piuttosto intuitivo.

All’interno della pagina con la tua lista nozze potrai già visualizzare una sezione con i regali più popolari. Una funzione utile per trovare ispirazione grazie ai prodotti selezionati da altri sposi, che possono essere uno spunto per trovare idee alle quali prima non avevi pensato.

Nella schermata, sulla sinistra, troverai delle categorie in evidenza nel menu a tendina. Si tratta di tipologie classiche di regalo per occasioni come questa: dall’arredamento agli elettrodomestici agli utensili per la casa. Selezionando una delle categorie sarai indirizzata a una pagina dove potrai scoprire una serie di prodotti da aggiungere alla lista.

Se invece desideri qualcosa al di fuori di quelle categorie, potrai cercare il nome del prodotto direttamente dalla barra di ricerca e una volta trovato cliccare su “Aggiungi alla lista nozze”.

Quando hai finito di aggiungere i prodotti, basterà tornare su “La mia lista” per visualizzare tutti gli oggetti che hai selezionato. Cliccando su “modifica dettagli” potrai impostare la priorità dei regali che desideri più di altri; potrai inoltre aggiungere delle note per spiegare ai tuoi invitati il motivo per cui hai scelto proprio quell’oggetto.

Vuoi un prodotto che non riesci a trovare? Puoi scaricare l’estensione per browser “Amazon assistant” che ti permetterà di aggiungere alla lista regali per il tuo matrimonio tutti i prodotti che troverai in rete, anche su altri siti e-commerce. Come? Basta andare su quel sito e cliccare sull’assistente Amazon installato nel browser, da qui sarà possibile aggiungerlo alla lista nozze.

Come condividere la lista nozze ai tuoi cari

Ora che la lista è pronta, è arrivato il momento di condividerla con i propri cari. È importante sottolineare che la lista continua a essere modificabile in qualsiasi momento, quindi potrai aggiungere altri prodotti anche dopo averla condivisa per dare nuovi spunti ai tuoi invitati o magari per offrire una scelta più ampia con regali dai budget diversi.

Per rendere disponibile la lista ad amici e parenti basta tornare alla schermata principale della tua lista nozze e cliccare su “Condividi la tua lista”. Da qui si può scegliere la strada che si preferisce tra:

Generare un link (anche personalizzato) da inviare tramite messaggio o mail agli invitati;

Condividere la lista sui social: Amazon creerà un’anteprima a tema che sarà visibile secondo le impostazioni della privacy che hai stabilito. Cliccando su quest’anteprima i tuoi cari saranno indirizzati direttamente sulla pagina della lista nozze;

Cliccare sull’icona dell’e-mail e inserire manualmente l’indirizzo dei destinatari con cui condividere la lista.

E chi non ha un account Amazon come fa?

Per poter consultare la lista nozze su Amazon ed effettuare gli acquisti è necessario che amici e parenti abbiano un account Amazon. Come fare però con gli invitati più anziani o con coloro che non intendono iscriversi? In questo caso Amazon offre la possibilità di stampare la lista nozze, per averla anche in formato cartaceo. Così facendo potrai darla manualmente agli invitati meno avvezzi alla tecnologia chiedendo loro di farti sapere quale prodotti intendono regalarti, in modo da consentirti di eliminarlo dalla lista nozze online evitando il rischio di doppioni.

Ora che hai tutte le informazioni su come funziona la lista nozze di Amazon e su come puoi creare la tua lista passo dopo passo, non ti resta che cliccare qui per cominciare.