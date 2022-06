Frasi per matrimonio civile: originali, classiche e per i figli

Fonte: iStock Photos

Le frasi per matrimonio civile sono l’ideale per rompere il ghiaccio e spezzare un po’ l’atmosfera solenne che si respira in queste occasioni. Raccontare un aneddoto, fare una battuta scherzosa oppure usare una citazione famosa può consentire di far ridere gli sposi e gli ospiti, rendendo ancora più divertente la giornata.

Sposarsi in Comune ha il suo fascino e oggi una cerimonia di questo tipo non ha nulla da invidiare a quella celebrata in chiesa. Anzi, spesso le nozze risultano ancora più coinvolgenti perché a celebrarle è un amico, un conoscente o un familiare.

Se il matrimonio religioso ha degli effetti civili, quello civile non ha invece effetti religiosi. Pochi lo sanno, ma questa è la prima grande differenza fra le due tipologie di cerimonia. Disciplinate solo dalla legge statale, le nozze civili sono un atto pubblico. Con esse marito e moglie acquistano stessi diritti e doveri, dal loro matrimonio inoltre deriva l’obbligo di fedeltà reciproca, assistenza materiale e morale.

Il giuramento si svolge nelle sale comunali oppure in una location che appartiene al Comune stesso. Gli sposi possono anche scegliere di pronunciare il sì in spiaggia, proprio in riva al mare, oppure all’aperto. Qualsiasi sia il luogo delle nozze, comunque sia, è importantissimo vivere la festa in modo unico e inteso. Su DiLei abbiamo raccolto le frasi e le citazioni più belle da pronunciare, scrivere e dedicare in occasione di un matrimonio civile.

Frasi per matrimonio civile con figli (e per loro)

A volte chi si sposa in Comune lo fa in presenza dei figli. Molte coppie scelgono di sposarsi dopo aver formato una splendida famiglia, coronando l’amore proprio con il matrimonio. Quali sono le frasi più belle da dedicare agli sposi? Esistono alcune citazioni – da poeti o da anonimi – che sono l’ideale per raccontare l’emozione di giurarsi amore eterno davanti ai propri bambini.

L’incanto del vostro amore si è tramutato in realtà con la nascita dei vostri figli. Siete la famiglia più meravigliosa che conosca, auguri di vero cuore per il coronamento di un sogno.

Credo che essere accompagnati dai propri figli all’altare, sia una delle gioie più forti di sempre e vedervi oggi, tutti assieme sorridenti e felici, è la dimostrazione che la perfezione esiste anche nell’amore. Auguri!

Con lo scambio degli anelli avete solo formalizzato ciò che già esiste da anni: una famiglia meravigliosa, piena d’amore e di rispetto. Siete il mio esempio. Vi auguro tutta la felicità del mondo.

Altre volte, invece, a sposarsi sono i propri figli e i genitori hanno difficoltà ad esprimere l’amore e l’emozione che provano. In questi casi a dare voce ai pensieri e ai sentimenti possono essere frasi e citazioni da conservare e da usare durante il momento del brindisi o della cerimonia.

Cosa possono desiderare di più una madre e un padre, se non la felicità per il proprio figlio? Oggi si corona il vostro sogno d’amore, che possiate avere il cuore colmo di felicità in ogni istante della vostra vita. Auguri!

Non lo negherò: passare da essere figlio ad essere padre non è semplice, lo scoprirai presto. Ma sappi che stai per cominciare il capitolo più emozionante ed avventuroso della tua vita, quello per il quale vale la pena vivere ed amare incondizionatamente. Auguri, figlio mio!

Quando oggi ti accompagnerò all’altare, figlia mia, non riuscirò a non piangere. Ti amo con tutto me stesso, sei il frutto dell’amore che lega me e la mamma: ti abbiamo cercata, voluta, amata alla follia. Oggi è il tuo giorno speciale e non possiamo che essere felici per te: risplendi, come sempre! Auguri da mamma e papà.

Frasi per matrimonio simpatiche: le più divertenti e originali

Arricchire le nozze con delle sane e divertenti risate è il modo migliore per spezzare la tensione e sciogliersi in un sorriso. Per non cadere nell’inganno di frasi fatte oppure non essere originali, è consigliabile ricorrere a una grande arma: l’umorismo!

È praticamente una benedizione scoprire che esiste una persona che vorresti annoiare per il resto della tua vita. E voi l’avete trovata. Congratulazioni agli sposi (Anonimo)

I vostri bambini cresceranno e traslocheranno. Tuo marito non lo farà mai. Che dire, tanti auguri per il matrimonio. (Anonimo)

Essere sposati è come ogni altro lavoro. È tutto più semplice se ti piace il tuo capo.

Colui che si sposa per soldi, almeno ha un motivo ragionevole. (Gabriel Laub)

Giudico il matrimonio uno scambio di cattivi umori di giorno e di cattivi odori di notte. (Guy de Maupassant)

La causa principale del divorzio resta il matrimonio. (Jerry Lewis)

C’è almeno un matrimonio che rende un uomo felice: quello di sua figlia. (Marcel Achard)

Il matrimonio è quell’istituto che trasforma l’ex marito nell’INPS. (Daniele Luttazzi)

Patrimonio è un insieme di beni; matrimonio è un insieme di mali. (Enrique Jardiel Poncela)

L’equazione per un matrimonio felice? Aggiungete gioia. Sottraete i litigi. Non dividetevi mai…e moltiplicatevi! (Anonimo)

Congratulazioni per il vostro matrimonio e ricorda sempre: Moglie felice, Vita felice. (Anonimo)

Come fai, dopo tanti anni di matrimonio, ad usare ancora i nomignoli per tua moglie? È solo che non mi ricordo come si chiama. (Anonimo)

L’amore è uno sforzo che l’uomo fa di accontentarsi di una sola donna.

(Paul Géraldy)

Una coppia sposata è bene assortita quando entrambi i coniugi sentono il desiderio di litigare nello stesso momento. (Edmond Rostand)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

Che la lotta abbia inizio! Congratulazioni sposini (Anonimo)

Il matrimonio è l’equivalente di firmare un contratto, solo che non c’è l’opzione di rinnovarlo ogni anno. Tanti auguri (Anonimo)

La prima volta che vi ho visto insieme ho subito pensato che alla prima occasione ve le sareste suonate di santa ragione. Sono felice di sapere che amate il masochismo a tal punto da decidere addirittura di sposarvi. (Anonimo)

Ora che sei sposato, non importa quanti lavori cambierai, il tuo capo rimarrà sempre e solamente uno. Tua moglie. (Anonimo)

Oggi fiori e violini, ma domani…solo pannolini! Tanti auguri! (Anonimo)

Tanti auguri per il vostro matrimonio, e godetevi la prima notte di nozze, perché dalla seconda le cose cambieranno: al posto di lui e lei, ci saranno lui e uno yeti con calzini di spugna e pigiamone di pile. (Anonimo)

Auguri di matrimonio semplici

Per fare gli auguri di matrimonio esistono tantissime frasi che sono semplici e assolutamente non scontate. A volte infatti bastano davvero poche parole per esprimere al meglio la gioia che si prova e che si vuole condividere con gli sposi. Che a parlare siano i poeti, gli scrittori oppure un anonimo poco importa: ciò che conta è esprimersi mettendo avanti il cuore.

A una coppia stupenda, nel ricordo del vostro giorno più bello. Tanti auguri e vive congratulazioni agli sposi! (Anonimo)

Nella vita coniugale, l’essenziale, è la pazienza. Non l’amore: la pazienza! (Anton Čechov)

Che il sorriso e la gioia di questo giorno vi accompagnino per tutta la vita. Viva gli Sposi! (Anonimo)

Vi auguro una vita bella quanto questo meraviglioso matrimonio. Tanti Auguri! (Anonimo)

È una fortuna trovare un grande amore con cui condividere un sogno altrettanto grande. Vi auguro un matrimonio esageratamente felice! (Anonimo)

Che l’amore e la felicità regnino sempre nei vostri cuori. Tanti auguri di cuore! (Anonimo)

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

La vera fortuna è amare ed essere amati. Cari sposi, vi auguro di essere le persone più fortunate del mondo. Tanti auguri! (Anonimo)

Che il vostro amore sia senza fine… Tanti Auguri di cuore! (Anonimo)

Il matrimonio è un anello d’oro in una catena che inizia in uno sguardo e finisce nell’eternità. (Khalil Gibran)

Invecchiare insieme non è così semplice come potreste pensare, ma sono sicuro che il vostro amore trionferà. Congratulazioni! (Anonimo)

Il vero amore è camminare, mano nella mano, nella quotidianità di questo mondo (James Russell Lowell)

Sposarsi è una delle decisioni più importanti nella vita e a volte le persone dubitano che ne valga davvero la pena. Ma guardandovi posso dire che avete fatto la scelta giusta. Vi auguro tutto il meglio! (Anonimo)

L’amore che dura non invecchierà mai. Congratulazioni! (Anonimo)

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio)

Vi auguro di non perdere mai quello sbrilluccichio che avete oggi negli occhi. Tanti auguri di una felice vita insieme! (Anonimo)

Possa la vostra vita insieme essere piena di momenti indimenticabili, affetto e amore. Vi auguro un matrimonio esageratamente felice! (Anonimo)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: quella parola è amore. (Sofocle)

L’amore è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua.

(Robert A. Heinlein)

Dove c'è amore c'è vita. (Mahatma Ghandi)

Questo giorno segna l’inizio di una vita insieme. Vi auguro di trascorrerla al meglio. Tanti auguri! (Anonimo)

L’amore vero si manifesta nei piccoli gesti, negli sguardi attenti, nelle carezze inattese, nella presenza silenziosa che dice più di mille parole. (Stephen Littleword)

Vi auguro con immenso affetto, che questo momento di intensa gioia e felicità possa durare per l’eternità. Un abbraccio! (Anonimo)

Il matrimonio non è un traguardo, ma un punto di partenza verso nuovi orizzonti di felicità da condividere. Tanti Auguri! (Anonimo)

Amore è soltanto una parola fino a che arriva qualcuno a darle un senso. Quel qualcuno siete voi. Auguri! (Anonimo)

Che i vostri cuori battano all’unisono per sempre. Tanti auguri! (Anonimo)

Ciò che conta nella vita sono le ore in cui amiamo. (Wilhelm Busch)

Le vere storie d’amore non hanno mai fine. (Richard Bach)

L’amore vero è un dono di Dio e rispetta il suo piano per l’unione dell’uomo e della donna nel matrimonio. (Papa Giovanni Paolo II)

Ci vogliono due pietre focaie per accendere un fuoco. Tanti auguri! (Louisa May Alcott)

L’amore vero è il cammino in due verso la luce di un ideale comune. I miei più vivi auguri. (Anonimo)

Frasi per matrimonio di amici

Quando si sposano gli amici è sempre una grande festa. In questi casi gli auguri e le frasi per il matrimonio non sono quelle classiche, ma molto più originali e particolari. L’ispirazione per citazioni divertenti sulle nozze può arrivare da poeti e scrittori famosi, ma anche da persone che hanno vissuto la stessa esperienza in passato. Le frasi si possono scrivere sul biglietto d’auguri oppure pronunciare nel corso del brindisi, ma anche durante la cerimonia in Comune o all’aperto. C’è solo l’imbarazzo della scelta! L’importante è lasciare spazio all’ironia e all’umorismo per ridere insieme in una giornata così speciale e indimenticabile.