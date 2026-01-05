Affari Tuoi, per Stefano De Martino “la partita potrebbe durare 12 minuti”. Dottore in difficoltà

Partita che accende una grande festa nello studio di "Affari Tuoi": Maria Pia è un cecchino di pacchi blu e stupisce tutti, anche Stefano De Martino

Lunedì 5 gennaio Stefano De Martino torna con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi. Una puntata densa di colpi di scena in attesa dello Speciale Lotteria Italia e che, questa sera, ha visto la concorrente del Molise giocare una partita perfetta che ha messo a dura prova (e vinto) il Dottore.

“Affari Tuoi”, Maria Pia e Salvatore mettono il Dottore in difficoltà

Maria Pia gioca con il numero 13 per il Molise. Al suo fianco c’è il marito Salvatore, con cui Stefano De Martino entra subito in sintonia. Il conduttore non perde tempo e scherza sul loro matrimonio: una cerimonia con oltre 300 invitati, documentata da una foto del taglio della torta mostrata in studio. E, tra una battuta e l’altra, Stefano ironizza sul fatto che Salvatore non abbia avuto poi così tanta voce in capitolo nelle scelte.

È proprio da qui che parte l’ironia che conquista il pubblico. La torta, infatti, sembra decisamente troppo piccola per un evento con così tanti invitati, dettaglio che accende lo scambio di battute tra De Martino ed Herbert, ancora una volta molto affiatati.

La partita di Maria Pia inizia decisamente in discesa: i primi pacchi portano via solo cifre basse.

“La puntata potrebbe durare dodici minuti”, commenta Stefano De Martino alla prima chiamata del Dottore. L’offerta iniziale è infatti di 40mila euro. Una cifra che spiazza Maria Pia e Salvatore, ma che i due decidono di rifiutare, forti delle tante somme importanti ancora in gioco.

Una scelta che si rivela azzeccata. Maria Pia continua infatti a eliminare pacchi blu e, all’arrivo di Gennarino, la situazione è più che promettente: restano solo tre pacchi blu, il pacco nero e ben sette pacchi rossi.

Il Dottore cambia strategia, ma la partita resta aperta

Il Dottore, in evidente difficoltà, prova a muoversi con più astuzia e propone un cambio di pacco. Maria Pia ascolta, valuta, ma alla fine sceglie di restare ferma sulla sua decisione e rifiuta.

Poco dopo iniziano a uscire anche alcuni pacchi rossi: prima i 15mila euro, poi i 300mila. Due eliminazioni che ridanno un po’ di respiro al Dottore, senza però chiudere davvero la partita. Arriva così una nuova offerta, questa volta da 30mila euro.

Maria Pia ci pensa con attenzione, confrontandosi con Salvatore, che le ricorda come la partita sia ancora ben impostata. Ancora una volta, la scelta è di andare avanti.

L’intuito di Maria Pia cambia tutto

Escono prima i 100mila euro e poi, finalmente, anche lo zero. In studio torna il sorriso e l’atmosfera si alleggerisce, tra musica più festosa e qualche passo di danza che riaccende la positività. A questo punto resta un solo pacco blu da individuare: quello da 1 euro.

Il Dottore prova di nuovo a proporre un cambio, ma Maria Pia è convinta che nel suo 13 ci sia una cifra importante e decide ancora una volta di rifiutare. Chiama così il numero 7 della Valle d’Aosta e, tra l’euforia e lo sgomento generale, trova proprio l’euro.

La partita sembra prendere una piega quasi irreale. “Io non so come sia possibile, un tabellone così non me lo ricordo”, commenta Stefano, stupito davanti a una situazione che ha davvero pochi precedenti.

Maria Pia rifiuta anche l’offerta da 35mila euro e poco dopo dal tabellone escono i 75mila. A quel punto il Dottore torna a proporre un cambio. Questa volta, però, qualcosa cambia: Maria Pia dice di “sentire” un numero che la chiama e decide di accettare, lasciando il suo 13. Dopo un attimo di incertezza sul 17, la scelta finale ricade sul 3.

Nel pacco 17 ci sono 30mila euro. Una coincidenza che sembra darle ragione, quasi come se l’avesse intuito. Manca ormai un solo tiro e Maria Pia decide di aprire il 13, il suo vecchio pacco, quello di cui era convinta fin dall’inizio. Al suo interno ci sono davvero i 50mila euro.

Con il pacco nero e i 200mila euro ancora in gioco, arriva l’offerta finale del Dottore: 60mila euro. Dopo averci pensato a lungo, Maria Pia decide di dire sì. Alla fine, nelle sue mani c’era il pacco nero con una cifra di 200 euro.

Una partita incredibile, in cui la concorrente sembra essere stata guidata più dall’intuito che dal caso, lasciando in studio la sensazione di aver assistito a qualcosa di davvero fuori dall’ordinario.

