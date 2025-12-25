Affari Tuoi, Stefano De Martino e l’incidente sfiorato con Herbert Ballerina a Natale

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi non si ferma, neanche a Natale! Stefano De Martino ha tenuto compagnia al pubblico affezionato di Rai 1 sia la sera dell’access prime time della Vigilia, il 24, sia quella del 25 dicembre. Un appuntamento emozionante, per una puntata che ha riservato non pochi colpi di scena e sorprese alla concorrente Emanuela, da Bassano del Grappa, Veneto. Ad accompagnarla nella scelta dei pacchi la sorella, Erika. Herbert Ballerina, tornato da alcune puntate dopo essere stato assente la scorsa settimana a causa di alcune linee di febbre, ha portato una ventata di allegria e, con De Martino, si è reso protagonista di un esilarante siparietto.

Affari Tuoi, incidente sfiorato con Herbert: il siparietto

Tra i punti di forza di Affari Tuoi sotto la guida di Stefano De Martino c’è sicuramente l’accoppiata con l’ospite comico fisso Herbert Ballerina. Il suo umorismo no sense e sempre sul pezzo diverte e conquista. I due, di puntata e puntata, hanno costruito un rapporto stretto e tutto loro, fatto di frecciatine e battute, dimostrandosi l’uno la perfetta spalla dell’altro. La puntata andata in onda la sera di Natale non ha fatto eccezione: i due si sono punzecchiati, giocando sulla finta pazienza (quasi) in esaurimento del conduttore.

La concorrente in gara, Emanuela, nella vita è bodypainter. Una vera e propria artista, perché riesce a mimetizzare i suoi soggetti con la natura circostante, creando effetti ottici veramente pazzeschi. Stefano De Martino non si è fatto scappare l’occasione per una battuta: “Non puoi farlo anche con Herbert? Almeno lo sento solo ma non lo vedo e risolviamo uno dei due problemi”.

Ma durante la partita c’è stato un altro momento esilarante nel quale si è quasi sfiorato l’incidente. Il momento è stato quello della lotteria Italia, in cui Herbert Ballerina, oltre alla solita fascia tricolore, ha indossato anche un paio di occhiali a tema natalizio. De Martino lo ha accolto al suo fianco toccandogli il viso, proprio vicino agli occhiali. Il comico si è scostato velocemente esclamando: “Fermo che non ci sono le lenti! Tra poco mi ciecavi”. Il tutto, chiaramente, tra le risate dei due e del pubblico.

Quanto ha vinto Emanuela, salvata dal Dottore

La partita di Emanuela è iniziata nel migliore dei modi, eliminando alcuni pacchi dal valore basso. 500 euro, 20mila euro e il pacco nero, che questa volta conteneva 75 euro. Eliminati anche i 20 euro, i pacchi successivi si rivelano perdite più alte: 75mila euro e 300mila euro. La partita si complica sì, ma la concorrente tiene duro e, giustamente, non si perde d’animo.

La prima proposta del Dottore è un cambio, che Emanuela accetta, lasciando il pacco che aveva pescato, il numero 6, per prendere il 7. Nel suo ex pacco c’era Gennarino. Insomma, la partita rientra su ottimi binari, con l’eliminazione anche del pacco da 10 euro e successivamente di quello da 50 euro. Alla ragazza vengono offerti 30mila euro, che lei rifiuta.

La partita continua, tra offerte, offerte di cambi, pacchi eliminati e valori persi… Ma alla fine Emanuela si trova a un bivio: rimangono in gioco solo il pacco da 0 euro e quello da 200mila euro. Il Dottore le offre 70mila euro. Una proposta alta e interessante, che la concorrente accetta, senza troppe esitazioni. E il gioco le dà ragione: nel suo pacco aveva 0 euro!

