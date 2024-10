Tale e Quale Show, classifica e pagelle sesta puntata: Pupo cade in basso (3), Malgioglio scappa via (8)

Fonte: IPA Pupo

Sesto appuntamento con Tale e Quale Show 2024, che ogni venerdì sera viene seguito da oltre tre milioni di spettatori. La puntata è stata animata da due telefonate importanti. Prima quella di Gianni Morandi per commentare l’imitazione di Massimo Bagnato e poi quella di Katia Ricciarelli che ha non ha potuto fare a meno di scherzare sulla performance di Carmen Di Pietro. Ma a regalare pepe (e qualche polemica di troppo) alla serata anche il quarto giudice Pupo, già ospite del varietà qualche settimana fa. Il cantante 69enne ha scatenato il web con i suoi commenti pungenti e velenosi e in alcuni casi del tutto fuori luogo.

Pupo cade in basso, la battuta fa infuriare tutti. Voto 3

Pupo sena freni a Tale e Quale Show, nel ruolo di quarto giurato insieme a Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Il cantante, vero nome Enzo Ghinazzi, è schietto, senza peli sulla lingua. Forse anche troppo e per questo è risultato a tratti fastidioso e irritante. A far indignare tutti, poi, la battuta che ha rivolto a Carmen Di Pietro dopo la sua imitazione di Katia Ricciarelli. “Carmen, quando performi devi pensare a qualcosa che ami. Cos’è che ami di più al mondo? Per esempio, la pensione di reversibilità?”, ha detto cercando di dare consigli di canto alla concorrente senza però nascondere un’evidente stoccata.

Una chiara frecciata alla storia personale di Carmen Di Pietro che, rimasta vedova nel 2000 del giornalista Sandro Paternostro, annunciò di non volersi più sposare per non perdere la pensione di riversibilità del marito di circa tremila euro al mese. Un’unione, quella tra la Di Pietro e Paternostro, che tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila fece scalpore per la differenza d’età: all’altare lui aveva 75 anni mentre lei 33 e il matrimonio venne celebrato nonostante l’ostilità dei figli di Sandro, nati da un precedente legame.

Una battuta, quella di Pupo, apparsa a tutti totalmente fuori luogo. Carmen Di Pietro, con la giusta dose di classe ed eleganza, non ha ribattuto asserendo che per lei non c’è niente di più importante che i figli (Alessandro e Carmelina, avuti dal rapporto con l’ex compagno Giuseppe Iannoni).

Ma a tanti non sono piaciuti neppure i doppi sensi sfoderati da Pupo nel corso della diretta. “Io sono una grande intenditore delle parti basse”, ha detto con fare malizioso. E dopo Kelly Joyce nei panni di Grace Jones ha ammesso che gli sarebbe piaciuto vedere la versione di Libertango in cui l’artista giamaicana fa a meno degli slip. Insomma, una comicità stantia, quasi da cinepanettone, che non fa più ridere.

Cristiano Malgioglio scappa dallo studio in diretta. Voto 8

Anche nella sesta puntata di Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha dato spettacolo insieme a Carmen Di Pietro, che ha dovuto affrontare un prova assai difficile: imitare la soprano Katia Ricciarelli. Appena ha iniziato a cantare Zia Malgy, vestita da adorabile medusa, è scappato via, lasciando lo studio e la sua postazione da giurato.

Risate a crepapelle per tutti, a partire da Alessia Marcuzzi. La regia ha poi lasciato di proposito il microfono di Malgioglio acceso ed è stato cosi possibile ascoltare tutti i suoi commenti mentre Carmen cantava. Con la Di Pietro Tale e Quale Show ha ormai assunto i contorni della Corrida e questa svolta non dispiace. È il sano trash che piace, intrattiene e convince.

Paolo Bonolis arriva a Tale e Quale Show. Voto 8

Paolo Bonolis sbarcherà presto a Tale e Quale Show. Carlo Conti ha infatti annunciato che il conduttore Mediaset sarà il quarto giurato dell’ultima puntata, quella che andrà in onda su Rai1 il prossimo venerdì 8 ottobre (la penultima puntata andrà sarà invece regolarmente trasmessa l’1 novembre).

Un volto nuovo per la trasmissione che, siamo sicuri, saprà regalare momenti unici. Le interazioni tra Bonolis e Malgioglio offriranno sicuramente momenti di goliardia. E c’è chi ipotizza che questa ospitata sia solo il primo passo di un ritorno di Paolino in Rai…

Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2024: la classifica

La sesta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Kelly Joyce, che ha imitato divinamente Grace Jones. La cantante è una delle concorrenti più brave di questa edizione, insieme a Feisal Bonciani che questa volta si è classificato al secondo posto. Per quanto riguarda i punti social, sono stati ottenuti da Verdiana (5), Amelia Villano (3) e Giulia Penna (1).

Di seguito la classifica completa: