Tale e Quale Show, classifica e pagelle terza puntata: la frecciata di Conti (7), Di Pietro disastro stellare (10)

Fonte: IPA Carlo Conti a Tale e Quale Show

Terzo appuntamento con Tale e Quale Show 2024, che si conferma uno dei programmi tv più amati e seguiti della televisione italiana. Performance dopo performance, tra risate e critiche, la serata scorre piacevolmente. Con i vari protagonisti dello show di Carlo Conti c’è spazio per stupore e divertimento ma non mancano momenti di riflessione come quello offerto da Amelia Villano, nota ai più per essere la sosia di Belen Rodriguez.

La frecciata di Carlo Conti a John Travolta. Voto 7

Carlo Conti inaspettatamente pungente. Il conduttore ha tirato una sonora frecciatina a John Travolta che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti. E che forse, andando più in profondità, potrebbe essere anche una stoccata all’ex collega Amadeus. Presentando l’esibizione di Thomas Bocchimpani Conti ha detto: “John Travolta a Tale e Qua Qua Qua Quale Show”. Un chiaro riferimento al ballo del qua qua qua di Travolta all’ultimo Festival di Sanremo, che tanto ha fatto discutere per il livello di imbarazzo raggiunto.

Ad aggiungere pepe Enrico Brignano, giurato della serata insieme a Pupo, che ha sottolineato: “Io ero curioso di vedere che scarpe indossava dopo quanto accaduto a Sanremo e tutte le polemiche”. Un chiaro riferimento alla querelle sulle scarpe che il divo di Hollywood ha sfoggiato sul palco dell’Ariston. La frecciata di Carlo è arrivata improvvisamente dopo quella ai recenti Festival di Amadeus: “Il mio Festival? Sarà divertente, allegro e soprattutto veloce”, ha detto di recente il nuovo direttore artistico di Sanremo 2025.

Carmen Di Pietro e Valeria Marini, disastro stellare. Voto 10

L’esibizione più attesa dopo quella della scorsa settimana di Sesso e Samba che è diventata virale. Carmen Di Pietro ha imitato – con la complicità di Valeria Marini, ex concorrente di Tale e Quale Show – Paola e Chiara sulle note di Vamos a bailar. Un disastro stellare, come annunciato dalle dirette interessate. Pronto a fare il giro del web. La Di Pietro con il suo acuto ha stordito la Marini, che tra una strofa e l’altra ha gridato “aiuto” con la mano sull’orecchio. Tutte da ridere le espressioni facciali di Cristiano Malgioglio, che resta la vera regina del programma di Rai1.

Con tanto di telefono in testa “ha chiamato” il suo cardiologo per assicurarlo che è ancora vivo dopo “un rischio infarto” dovuto a questa performance “da incubo”. Un trash sano, leggero, che diverte. A Carmen non manca il coraggio e la disinvoltura. Un caos spassoso che piace e convince. Carmen non fa nulla per correggere i suoi errori, anzi li accentua e li porta all’estremo. La sua mission è chiara: far divertire esagerando e ci riesce alla grande. È meravigliosamente fuori come un balcone.

La Di Pietro non fa rimpiangere Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Perché a Tale e Quale Show è vero che bisogna accendere i riflettori su talento e bravura ma un pizzico di follia non può che fare bene allo spettacolo…

Il messaggio femminista di Amelia Villano. Voto 8

A Tale e Quale Show Amelia Villano ha dovuto indossare i panni di Miley Cyrus e cantare Flowers, la canzone che la popstar americana ha scritto dopo il divorzio dall’attore Liam Hemsworth. Una canzone che Amelia ha sentito più volte dopo la fine della storia d’amore più importante della sua vita. Durante le prove Amelia ha raccontato di essere stata scaricata dall’uomo che sognava di sposare e per il quale aveva accantonato la sua carriera.

“Convivevamo e quando mi ha lasciata sono tornata dai miei genitori e in aereo ascoltavo sempre la canzone di Miley per darmi la carica. – ha dichiarato – Ho iniziato ad amare me stessa e a riprendere in mano la mia carriera”. La Villano ha dunque condiviso un messaggio che, forse banale per alcune, vale sempre la pena rammentare: mai annullarsi per nessuno, soprattutto per un uomo. Amare se stessi è il primo passo verso la felicità.

Fonte: IPA

Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2024: la classifica

La terza puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Kelly Joyce, che ha imitato Diana Ross. La cantante è stata la più votata dai giudici Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e i giurati della serata Enrico Brignano e Pupo. Per quanto riguarda i voti social Carmen Di Pietro ha conquistato un punto, tre Giulia Penna e cinque Verdiana.

Di seguito la classifica completa: