Chi è Verdiana Zangaro, concorrente di Tale e Quale Show

Fonte: IPA Verdiana Zangaro

Tra gli undici partecipanti di Tale e Quale Show 2024 c’è anche Verdiana Zangaro, che dieci anni fa era arrivata al successo con il Festival di Sanremo e Amici di Maria De Filippi. Ma chi è Verdiana Zangaro? Cosa ha fatto negli ultimi anni? Quali sono le curiosità sulla sua vita?

Chi è Verdiana Zangaro

Verdiana è nata a Rossano il 21 giugno 1986, nel giorno del solstizio d’estate. Cantante da sempre, ha cominciato quando aveva solo 4 anni. Negli anni ’90 ha preso parte allo show Bravo bravissimo con Mike Bongiorno e a Re per una notte Kids con Gigi Sabani. A dodici anni partecipa a Carramba che sorpresa dove fa una sorpresa a Giorgia e si esibisce in un duetto con lei. La sua fortuna è in ascesa e la porta prima a Destinazione Sanremo e poi a Sanremo Giovani.

Ha trovato il palcoscenico per eccellenza nel 2003, l’Ariston, quando a soli 16 anni ha partecipato al Festival di Sanremo Giovani, classificandosi quarta. Nel 2013 ha preso parte ad Amici, dove si è classificata sempre quarta stringendo un accordo con Carosello Records.

Fino al 2016 è stata in attività, lavorando a nuovi dischi e presenziando a programmi televisivi come L’anno che verrà o Detto Fatto.

A proposito di Amici, in un’intervista a Super Guida TV ha detto: “Di Amici ho un bellissimo ricordo, per me è stata un’esperienza meravigliosa, lunga perché dura tanti mesi, un modo per mettersi alla prova e crescere. Ho fatto dei duetti meravigliosi e poi ho avuto la fortuna di arrivare anche in finale. Me la sono vissuta appieno. Sono grata alla vita per quello che mi ha dato nel mio percorso artistico”.

Fonte: IPA

Verdiana vive a Rende, provincia di Cosenza, e a Quotidiano del Sud ha raccontato l’attaccamento alle proprie radici: “Sono molto legata alla mia terra, mi sono spostata sempre in diverse città, ma alla fine ho sentito necessità di tornare. È successo subito dopo Amici, ho deciso di vivere giù e spostarmi solo per lavorare. Voglio vedere la poesia nel mio lavoro, la matrice romantica, ho bisogno di vivere in un posto che amo”.

Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show

Verdiana, che ha un’età diversa rispetto a quando ha esordito a Sanremo, ha parlato con SuperGuida TV dell’esperienza di Tale e Quale come un’occasione speciale dopo anni di assenza dal piccolo schermo.

“Tale e Quale mi permette di tornare in televisione a distanza di anni, di farmi riascoltare dal pubblico. Oggi ho una consapevolezza diversa, sono più grande, ho vissuto tante battaglie. Ho lo stesso cuore di quando ero bambina ma la testa è diversa”.

A Super Guida TV ha raccontato di trovarsi a proprio agio con le imitazioni fin da quando era piccola. Tra i cantanti che vorrebbe interpretare ha indicato Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Cristina Aguilera e tra le italiane Giorgia ed Elisa.

Tale e Quale Show è una bella occasione per mettersi in gioco, soprattutto per quei cantanti talentuosi un po’ caduti nel dimenticatoio, spesso ex reduci di Sanremo o Amici. E un contesto dove poter sperimentare, crescere e divertirsi.