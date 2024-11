Tale e Quale Show 2024, vince Verdiana Zangaro. La classifica completa

Verdiana Zangaro, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è la vincitrice di Tale e Quale Show 2024: seconda classificata Kelly Joyce

Fonte: IPA Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show

Un altro talento di Amici di Maria De Filippi ha trionfato a Tale e Quale Show. A vincere l’edizione 2024 del programma di Carlo Conti è stata Verdiana Zangaro, che è stata protagonista della Scuola più famosa d’Italia nel 2013. Il varietà di Rai1 è stata un’occasione di riscatto per la cantante calabrese, rimasta nell’ombra per un lungo periodo. Un’occasione per riemergere e mettere in mostra le sue incredibili doti canore, che ha saputo valorizzare esibizione dopo esibizione, performance dopo performance.

Verdiana Zangaro ha vinto Tale e Quale Show 2024

Dopo aver lasciato il segno con alcune imitazioni di buon livello – tra le tante ricordiamo quella di Antonella Ruggiero – Verdiana Zangaro ha vinto Tale e Quale Show 2024. Nell’ultima puntata, andata in onda su Rai1 venerdì 8 novembre, l’artista ha indossato i panni di Mina e intonato Oggi sono io. Una buona imitazione che è stata elogiata da tutti, soprattutto da Cristiano Malgioglio, che ha sempre apprezzato le qualità dell’ex di Amici. Verdiana ha avuto la meglio su Kelly Joyce e Feisal Bonciani, altri protagonisti indiscussi di questa edizione del varietà di Carlo Conti.

Verdiana ha vinto Tale e Quale Show grazie all’ottimo percorso di queste settimane e al supporto del pubblico, che l’ha sempre votata sui social. Durante l’ultima puntata non sono mancati, come di consueto, i punti extra: la squadra dei coach ha dato cinque punti a Thomas mentre Giorgio Panariello ha preferito dare i suoi punti ad Amelia Villano. Alessia Marcuzzi ha premiato Giulia Penna mentre Cristiano Malgioglio Kelly Joyce.

La classifica finale di Tale e Quale Show è stata la seguente:

Verdiana Zangaro – 503 punti

Kelly Joyce – 470 punti

Feisal Bonciani – 446 punti

Amelia Villano – 444 punti

Giulia Penna – 407 punti

Thomas – 330 punti

Simone Annichiarico – 390 punti

Massimo Bagnato – 360 punti

Roberto Ciufoli – 297 punti

Justine Mattera – 285 punti

Carmen Di Pietro – 193 punti

Perché quest’anno non si farà il Super Torneo di Tale e Quale Show, che coinvolgeva i migliori concorrenti dell’edizione in corso con quelli dell’anno precedente? Il motivo è presto detto: Carlo Conti è alle prese con la preparazione del Festival di Sanremo 2025 e ha dunque poco tempo per fare altro.

Fonte: IPA

Chi è Verdiana Zangaro

Verdiana Zangaro è nata a Rossano, in Calabria, il 21 giugno 1986, nel giorno del solstizio d’estate. Cantante da sempre, ha cominciato quando aveva solo 4 anni. Negli anni Novanta ha preso parte allo show Bravo bravissimo con Mike Bongiorno e a Re per una notte Kids con Gigi Sabani. A dodici anni ha partecipato a Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà dove ha fatto una sorpresa a Giorgia e si è esibita in un duetto con lei. Successivamente ha partecipato a Destinazione Sanremo e poi a Sanremo Giovani.

Ha trovato il palcoscenico per eccellenza nel 2003, l’Ariston, quando a soli 16 anni ha partecipato al Festival di Sanremo Giovani, classificandosi quarta. Nel 2013 ha preso parte ad Amici, dove si è classificata sempre quarta stringendo un accordo con Carosello Records. Nel 2016 ha fondato insieme a Greta Manuzi, altra ex concorrente del talent show di Maria De Filippi, Roberta Pompa (ex di X Factor) e Laura Bono il gruppo musicale de Le Deva.

Nel 2022 il gruppo ha preso parte a uno dei Festival più famosi in Albania riuscendo a trionfare con la canzone GiuraGiuda. Le Deva hanno poi provato a partecipare all’Eurovision Song Contest presentandosi ad Una voce per San Marino ma non sono riuscite a superare le selezioni.