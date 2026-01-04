Enrica Bonaccorti a Domenica In, aggiornamenti sul tumore. E racconta il Natale con Mara Venier

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Enrica Bonaccorti è tornata in televisione per aggiornare tutti sul tumore al pancreas scoperto la scorsa estate. Ospite di Domenica In, la conduttrice ha ammesso di essere in attesa di risposte importanti sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo ha ritrovato amicizie profonde, come quella di Renato Zero, ma pure quella di Mara Venier, con la quale ha trascorso recentemente il Natale.

Come sta Enrica Bonaccorti, aggiornamenti sul tumore a Domenica In

“Sono in un limbo”. Con queste parole Enrica Bonaccorti ha raccontato il momento delicato che sta attraversando, ospite di Domenica In nella puntata del 4 gennaio 2026. Davanti a Mara Venier, la conduttrice, 76 anni, ha parlato con misura e lucidità della malattia contro cui combatte da mesi: un tumore al pancreas.

Bonaccorti ha spiegato di essere in attesa di un confronto decisivo con il suo medico, che dovrà a breve chiarire l’evoluzione del quadro clinico. “Devo capire cosa sia successo e cosa devo fare – ha affermato – se questa brutta cosa si è ridotta o se si è spostata”.

Al momento, ha precisato, non ci sono certezze: “Lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere le terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena che rende impossibile intervenire”.

Nelle ultime ore la bionda presentatrice si è sottoposta a una Tac e a una serie completa di analisi. I risultati dovrebbero arrivare entro una settimana. “Non sono pessimista – ha sottolineato – voglio essere ottimista. La medicina ha fatto passi avanti importanti”.

All’esterno trasmette forza e leggerezza, ma non nasconde il suo stato d’animo: “Dentro di me sono molto melanconica di natura”.

Enrica Bonaccorti, l’amicizia con Renato Zero e il Natale con Mara Venier

Dopo la diagnosi, Enrica Bonaccorti aveva scelto il silenzio, allontanandosi per settimane da amici e colleghi. “All’inizio mi sono cancellata – ha ricordato a Domenica In – è stato faticoso uscire da quel silenzio. Non so perché sia successo”.

Il riferimento va anche all’esperienza di Eleonora Giorgi, colpita dallo stesso tumore e scomparsa un anno fa: “Seguivo la sua storia e pensavo di non essere capace di affrontare la malattia con la stessa forza. Così mi sono chiusa in me stessa“.

Oggi, però, quel silenzio è stato rotto da un’ondata di affetto. “Mi imbarazza un po’ – ha ammesso Enrica – ma questa situazione così brutta mi ha anche restituito cose belle, come amicizie che si erano perse”. Tra queste, quella con Mara Venier e Renato Zero.

Le due conduttrici hanno trascorso insieme il Natale. “A casa mia, alla vigilia di Natale, hai mangiato tutto… abbiamo passato un Natale bellissimo”, ha detto la Venier per poi aggiungere: “Festeggeremo insieme anche il prossimo”.

“Sì, voglio dirlo in pubblico: l’amicizia con Mara è tornata fortemente, – ha replicato la Bonaccorti – c’eravamo staccate stupidamente credendo a quello che ci dicevano. Non so chi è stata più stupida. Per l’anno prossimo va bene, io ci sono. Speriamo”.

Tra le persone che le stanno molto accanto in questo periodo pure Nicola Carraro, il marito di Zia Mara, e il fisico Valerio Rossi Albertini: “A lui chiedo di tutto, anche se vedo che il gatto cammina male”.

Senza dimenticare mai la vicinanza dell’unica figlia Verdiana: “Sembra lei la mamma e io la figlia. Con me è sempre stata fantastica ma certe attenzioni e rimproveri, anche per l’alimentazione, oggi mi fanno tenerezza”.

