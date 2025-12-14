Enrica Bonaccorti è in un limbo, il tumore le era stato nascosto: “La risposta tra un mese”

Verdiana, unica figlia di Enrica Bonaccorti, ha raccontato la fase complessa che stanno vivendo: sole e senza famiglia ma con tanti affetti veri

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Come sta Enrica Bonaccorti? Se lo chiedono i suoi fan, atterriti ormai da tempo dalla notizia del tumore al pancreas che l’attanaglia. Ha spiegato d’avere ormai poche chance nel corso delle sue interviste e a Silvia Toffanin ha svelato gli ultimi risvolti, medici e privati.

L’amore tra mamma e figlia

La diagnosi ricevuta ha ovviamente sconvolto Enrica Bonaccorti, che ha dovuto fare i conti, improvvisamente, con la propria mortalità. Il tasso di sopravvivenza a un tumore al pancreas è decisamente basso e, così, si è ritrovata a pensare a tutto ciò che avrebbe lasciato alle sue spalle.

Nello studio di Verissismo ha però spiegato d’aver vissuto questa fase, quella delle chemio, con sorprendente serenità, per quanto possibile. Una parte di lei ha accettato questa condizione e, di fatto, ritrovarsi a fronteggiare i propri ultimi mesi o anni gridando contro il cielo non ha poi tanto senso. Occorre però dar sfogo alla rabbia e alla paura, prima di poter raggiungere questa fase e lei lo ha fatto.

Al suo fianco è presente sua figlia Verdiana che, ha spiegato, non la molla un attimo. L’ha accompagna anche dalla Toffanin, infatti. Un sostegno enorme e la prova d’aver fatto del bene in questa vita.

“Lei mi ha sempre voluto bene ma ho sentito un cambiamento. L’amore è attenzione e lei ne ha tantissime per me. La mamma è diventata lei, che mi dice di mangiare e dormire”.

Dalle risatine iniziali alle lacrime, dopo aver visto un riassunto delle varie interviste della Bonaccorti, che ha ricordato in più occasioni quanto la figlia sia il senso della sua vita.

“Da anni i nostri momenti sono complicati e ora sono aumentati per la salute. Se non avessi avuto Verdiana, ora che da 4 anni non ho più il mio compagno, in questa fase non avrei avuto sostegno. Ora non c’è nessuno ma ho lei che vale 4-5 volte”.

La scoperta del tumore

Sua figlia Verdiana è stata la prima a scoprire del tumore di sua madre. Una situazione molto complessa emotivamente, anche per come le cose sono andate. Ha scelto di non dirle nulla, per tutelarla, attendendo un’ulteriore conferma.

“Un scelta fatta con i medici, dovendo lei avere un altro intervento e poi non avevamo ancora l’esito”. Un giorno, poi, nello studio del medico, la Bonaccorti ha scoperto di dover iniziare la chemioterapia in 3 giorni.

L’emotività ha la meglio di Verdiana, che spiega di non prendere neanche in considerazione l’idea che sua madre possa non sopravvivere a tutto questo: “Fino a che starò al tuo fianco, non ti toccherà nessuno”. Lo dice con la voce rotta, trattenendo a stento un pianto che tenta di farsi largo con forza. Sua madre aveva da poco ribadito di non essere disperata ma, al contempo, d’avere poche speranze. Un discorso che sua figlia non vuol sentir in alcun modo.

Una dura reazione: il mondo fuori

La prima reazione nei confronti di questa notizia devastante è stata una generale chiusura nei confronti del mondo. Verdiana era l’unica a starle accanto, rispettando i suoi tempi. Sua madre non era pronta, infatti, a rispondere alle domande del mondo lì fuori.

“È qualcosa che rispettavo ma non amavo. Dopo un paio di mesi i suoi amici mi chiamavano per capire cosa fosse accaduto. Pensavano a uno sgarbo. È stata dura non dire nulla”.

Oggi è tutto diverso, la notizia è di dominio pubblico e lei ha ricevuto una dimostrazione d’affetto che non si aspettava. Al di là dei suoi amici, ha ricevuto parole tanto profonde e splendide da parte dei fan, dunque persone sconosciute, che soltanto sua madre, dice, le avrebbe riservato. Da loro ha anche ottenuto informazioni, scoprendo d’avere più scenari dinanzi a sé di quanto pensava.

Tutto questo l’aiuta moltissimo, anche perché la sua famiglia è molto ristretta. Non restano che lei, sua figlia e suo nipote. Avendo perso i genitori, il suo compagno e avendo i pochi parenti rimasti fuori dalla propria cerchia, si affidano alle amicizie. In particolar modo sono state cruciali le amiche di Verdiana, che lei definisce delle sorelle.

I prossimi step

Come sua figlia le ricorda costantemente, non è giunto il momento di arrendersi e, dal suo punto di vista, non accadrà mai.

Il prossimo step è davvero cruciale, ha spiegato la Bonaccorti:

“Tra meno di un mese avrò la risposta in merito a ciò che ha funzionato e cosa no. Tutta la chemio che ho fatto, hanno detto che non ha fatto granché. Ho però fatto tantissima radio, sono stata bombardata. Era incredibile, in una sorta di macchina del futuro. Quel risultato non si conosce prima di un mese. Ora sono in un limbo. Mi sento bene, sono soltanto debole. Tra un mese scoprirò se continuare con la chemio, fare altro o magari nulla. O forse sono guarita e non se ne sono accorti. Io mi sento bene. Il mio spirito è cambiato di colpo, un miracolo”.

Uno spirito ben diverso rispetto a qualche tempo fa e ciò dà gioia anche a sua figlia. Lei è fondamentale in questo percorso, come dimostra la festa di compleanno organizzata. Casa di sua madre è sempre vuota, dice, perché “è un po’ orso”. Ha però visto che tantissimi le vogliono un gran bene, al punto che alcuni sono giunti dall’estero solo per lei. Una dimostrazione d’amore fondamentale, in una fase tanto complessa. Ora però le due guardano al domani con occhi diversi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!