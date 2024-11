Tale e Quale Show, pagelle ultima puntata: Bonolis fa scalpore (9), l’incantesimo di Kelly Joyce (8)

Fonte: IPA Paolo Bonolis

Ultimo appuntamento con Tale e Quale Show 2024. Ancora una puntata divertente e allegra, arricchita dalla presenza di Paolo Bonolis come quarto giudice accanto a Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Il conduttore Mediaset ha saputo regalare al pubblico momenti spassosi, molto commentati sui social. La serata è stata poi segnata dalla vittoria di Verdiana Zangaro ma anche dalle belle performance di Kelly Joyce e Faisal Bonciani, che si sono fatti largo con il loro talento.

Paolo Bonolis, un fuoriclasse anche come giurato. Voto 9

C’era da aspettarselo: Paolo Bonolis è un fuoriclasse anche come giurato di Tale e Quale Show. Con il suo linguaggio forbito ha saputo dare spiegazioni dettagliate e spiritose. Tutte da ridere poi le interazioni con Cristiano Malgioglio. “Sono stato più di un anno in Africa”, ha detto il paroliere. “E perché sei tornato?”, ha domandato ironicamente il conduttore Mediaset. Grasse risate in studio e sui social. Bonolis ha poi preteso delle spiegazioni sul tanto discusso blackface, regalando anche qui una sana dose di ilarità. “Qualche settimana fa è venuto qui Luca Laurenti, prima di venire mi ha detto che avrebbe voluto fare un pezzo di Stevie Wonder, ma voi gli avete detto di no. Perché?”, ha chiesto Bonolis a Carlo Conti.

Quest’ultimo ha prontamente fornito una spiegazione: “Eh perché lui è bianco e quindi un bianco non può interpretare un nero. Negli Stati Uniti c’è il blackface, quindi la nostra casa madre ha accolto questa cosa, per non urtare la suscettibilità”. La pronta replica di Bonolis: “E tu come fai?”, alludendo al colorito di Conti sul quale si è sempre fatta molto ironia. “In che senso?”, ha provato a chiedere Carlo e Bonolis: “Eh ti pagano da bianco, ma…”. A supportare l’ospite ci ha pensato Giorgio Panariello: “Eh ma da anni”. Carlo Conti ha così risposto per le rime al collega: “Io sono bianco e resto bianco” e Bonolis: “Ah vabbè come vuoi, il pigmento è il tuo”.

Poi Paolino ha dato un consiglio a Conti sul suo prossimo Festival di Sanremo: “Porta Giulia Penna all’Ariston”. L’ex marito di Sonia Bruganelli è rimasto piacevolmente sorpreso dall’imitazione della youtuber di Alexia. Secondo alcune indiscrezioni, Bonolis potrebbe presto lasciare Mediaset per tornare in Rai con nuovi progetti. Tra i tanti, perché non promuoverlo a giudice fisso di Tale e Quale Show?

Carmen Di Pietro imita Malgioglio, uno show nello show. Voto 8

Carmen Di Pietro trash anche con la sua ultima esibizione, forse la più trash di questa edizione di Tale e Quale Show. La soubrette calabrese ha dovuto indossare i panni di Cristiano Malgioglio. Complimenti ai truccatori, che hanno fatto un lavoro eccezionale. Carmen ha dimenticato tutte le parole della canzone Mi sono innamorato di tuo marito ma non si è scoraggiata e ha portato avanti l’esibizione inventando parole e abbaiando letteralmente in diretta.

Al termine della performance ha continuato ad imitare la risata di zia Malgy: un piccolo spettacolo nello spettacolo. Pungente la battuta di Paolo Bonolis: “Ma è in gara?”. Il conduttore si è complimentato per il coraggio ma ha invitato la Di Pietro a smettere con le imitazioni. Nonostante tutto, un successo.

Kelly Joyce, una piacevole scoperta. Voto 8

La vittoria di Tale e Quale Show 2024 è andata a Verdiana Zangaro ma Kelly Joyce – seconda classificata – è stata indubbiamente una delle concorrenti più brave di questa edizione. Puntata dopo puntata è riuscita a mettere in mostra le sue incredibili doti artistiche. Non è stata da meno la sua ultima performance: con la sua Sade, sulle note di Smooth Operator, ha saputo creare un’atmosfera quasi magica. Incantevole e magnetica. Indubbiamente una bella scoperta.