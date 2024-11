Fonte: IPA Paolo Bonolis

É tempo di grandi cambiamenti per la Rai, che sta ancora fronteggiando il post Amadeus. La rete attende di scoprire in che modo il pubblico reagirà alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che sembra volgere in ben altra direzione rispetto alle ultime dal gran successo.

Spazio a Carlo Conti, che potrebbe però dividere i favori del pubblico con un ben noto collega. Si tratta di Paolo Bonolis che, si dice, si stia facendo allettare dall’ipotesi di un clamoroso ritorno. Il suo percorso a Mediaset sembra aver raggiunto una fase di stallo, e così potrebbe mirare a nuove avventure.

Paolo Bonolis, addio Mediaset

Per quanto a tratti criticato, come del resto il suo Ciao Darwin, è innegabile come Avanti un altro sia uno dei programmi più amati della televisione italiana. Un appuntamento fisso per migliaia di persone ogni giorno, pronte a divertirsi con il game show guidato dai mattatori Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La coppia non stanca mai ma forse sono proprio i due a essersi un po’ stufati della rete. La trasmissione sarebbe pronta a tornare per una nuova edizione, che potrebbe rivelarsi anche l’ultima. Dopo quanto accaduto con Amadeus, non c’è nulla di cui stupirsi. Le reti sono in fase di ristrutturazione e il “mercato” è sempre aperto.

La Rai ha avuto ragione con Stefano De Martino, che sta riscuotendo un immediato successo con Affari tuoi. Ora però si mira a un colpo sicuro e clamoroso, strappato alla concorrenza come avvenuto, al contrario, con Nove.

Stando a quanto riportato da TvBlog, Paolo Bonolis sarà nuovamente al centro di ben 100 puntate di Avanti un altro, distribuite in circa tre mesi. Al via nella prima fase del 2025, per poi cedere il posto a Gerry Scotti e al suo Caduta libera.

Il ritorno in Rai

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero la Rai nettamente interessata a trascinare Paolo Bonolis tra le proprie fila. Non una prima volta per lui, anzi. Tutto ruoterebbe intorno a un importante investimento potenziale, che riguarderebbe Il senso della vita.

Il conduttore è legatissimo a quel format, che è di fatto una sua creatura. Vi aveva investito tantissimo ed era qualcosa di molto diverso dalle solite interviste proposte. Il pubblico lo ricorda con grande affetto e sul web ancora circolano frammenti di quelle puntate.

Come da Bonolis confermato, l’addio alla trasmissione è stato sofferto e totalmente legato a motivi economici. L’idea di rivederlo impegnato in un’intervista fotografica è qualcosa che stuzzica l’immaginazione di molti.

Proprio quella era una sua idea, ovvero proporre suggestioni ai propri ospiti e non domande. Si passava dalle immagini legate al proprio vissuto ad altre totalmente slegate. Il tutto per far partire dei racconti impressionanti, quasi come impegnati in una seduta psicologica, nel totale silenzio del pubblico presente.

Nel frattempo ci sarà una sorta di test, dal momento che Bonolis sarà ospite della finale di Tale e Quale Show, in qualità di quarto giurato. In puntata venerdì 8 novembre, quasi a far riabituare il pubblico alla sua presenza su Rai 1.