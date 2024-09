Chi è Kelly Joyce, concorrente di Tale e Quale Show

Fonte: IPA Kelly Joyce

Tale e Quale Show edizione 2024 conta 11 partecipanti, tra cui figura anche la cantante francese Kelly Joyce, classe 1982, nata a Parigi, cresciuta in Romagna e famosa per una hit internazionale nota a tutti, del periodo primi 2000: Vivre la vie. Una carriera lunga e internazionale, che Kelly ha affiancato alla passione da sommelier. Ripercorriamo per tappe la sua vita e il suo percorso musicale.

Chi è Kelly Joyce

Non tutti sanno che Kelly Joyce ha origini nobili. Suo padre, King Joe Bale, è discendente di un principe dell’ex impero africano Bantu e Ambasciatore dello Zaire in Francia, mentre sua madre, Emmanuelle Simoes De Fonseca, è contessa di Burgos e Segovia, discendente della stirpe reale spagnola-portoghese. Ma Kelly ha radici illustri anche nel mondo dello spettacolo, da cui ha ereditato il talento. Il nonno materno, Douta Seck, è stato un importante attore senegalese e figura culturale di rilievo.

Cresciuta a Riccione, Kelly ha studiato musica, violino e pianoforte, e danza, costruendosi una base artistica solida. Si è trasferita in Inghilterra per studiare alla Performing Arts di Londra. Il suo debutto nel 2001 con il singolo Vivre la vie ha rappresentato un successo internazionale, che ha spalancato la strada al suo primo album, con una vendita di circa 600.000 copie nel mondo.

Ha preso parte a eventi prestigiosi come il Festival dei Due Mondi e al Festival Jazz di Porretta, e ha incontrato anche Papa Giovanni Paolo II in Vaticano.

Nel corso degli anni 2000 ha collaborato con artisti come Big Fish e rapper Esa. Nel 2010 il singolo Rendez Vous è stato utilizzato per una pubblicità Wind. La sua carriera conta esibizioni jazz in tutto il mondo. Nel 2015 ha cantato la colonna sonora dei Giochi Olimpici Europei di Baku.

Ha una grande passione per il vino, tanto che è diventata anche sommelier, ha partecipato a Vinitaly e ha avviato progetti che uniscono queste due realtà. Nel 2021 ha fondato la sua etichetta KEMK Records.

Kelly Joyce a Tale e Quale Show

Per Kelly Tale e Quale Show 2024 è una sfida lontana dalla sua comfort zone. Così ha dichiarato a SpettacoloEU, nel suo perfetto italiano con accento romagnolo: “Sono voluta uscire dal torpore della musica jazz e ritornare a mettere un piede in televisione. Questo è un modo meraviglioso per spingermi oltre i miei limiti. Come me la cavo con le imitazioni? Sto studiando, con l’aiuto di questi professionisti che mi guidano ad ascoltare le voci. Mi metterò alla prova sul palco tra qualche giorno e mi saprete dire”.

Tra le cantanti che vorrebbe imitare c’è Shirley Bassey, che ha lasciato un grande segno nella musica black. Ma nella prima puntata si cimenta con Beyoncé, una popstar che richiede una grande trasformazione fisica e di look oltre che canora.

Un’occasione nuova di zecca per Kelly Joyce, che può cimentarsi in qualcosa di inedito e dare propria delle proprie doti non solo canore ma anche istrioniche. Il suo stile profondamente complesso, incrocio tra culture e sonorità differenti, può conquistare un posto particolare nel cuore dei telespettatori. Con questi grandi professionisti in gara, la competizione è aperta.