Tale e Quale Show, il cast completo, i grandi assenti e la giuria

Fonte: Ansa Carlo Conti

Tale e quale show riparte dal 20 settembre. Un appuntamento diventato una buona abitudine per i telespettatori di Rai1, che ogni anno aspettano con ansia l’inizio della trasmissione del venerdì sera storicamente condotta da Carlo Conti. Il 2024 è però l’anno della svolta, con un’assenza pesantissima che potrebbe cambiare – e di molto – gli assetti di questa 14ª edizione in cui non mancano le grandi novità.

Chi sono i concorrenti di Tale e quale show

Il cast di Tale e quale show è noto da tempo, ma – in occasione della conferenza stampa di presentazione – Carlo Conti ha confermato i nomi che erano noti ormai da diverse settimane. Alcuni nomi noti, altri più sconosciuti al grande pubblico ma tutti pronti a mettersi in gioco con grande entusiasmo e con la voglia di sottoporsi al giudizio della giuria che quest’anno perde il volto più importante.

La liturgia del programma non cambia: gli 11 concorrenti in gara sono chiamati a imitare gli artisti che di volta in volta vengono loro assegnati, misurandosi con alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale. Per alcuni si tratta di una vera e propria impresa, dato che il loro mestiere è decisamente un altro, ma è qui che il risultato potrebbe essere davvero sorprendente.

Sul palco di Tale e quale show, si alternano:

Justine Mattera, showgirl, attrice e conduttrice;

Amelia Villano, speaker radiofonica e comica, conosciuta anche come imitatrice di Belen;

Kelly Joyce, cantante francese conosciuta per la hit Vivre la vie;

Giulia Penna, attrice e content creator;

Verdiana Zangaro, cantante, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, fa parte del trio Le Deva

Carmen Di Pietro, showgirl e attrice;

Roberto Ciufoli, attore e comico, ex membro della Premiata Ditta;

Thomas Bocchimpani, cantante, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi;

Feysal Bonciani, cantante e attore, ha interpretato Giuda a teatro in Jesus Christ Superstar;

Massimo Bagnato, attore e comico, già nel cast di Zelig;

Simone Annicchiarico, conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli.

La nuova giuria di Tale e quale show

Confermata la giuria di Tale e quale show a tre elementi, con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Com’è noto, Loretta Goggi ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi alla famiglia e al suo nipotino. A commentare la sua decisione, maturata nel corso delle settimane precedenti alla prima della trasmissione, è stato il conduttore Carlo Conti: “Un’assenza grandissima. Ci seguirà da casa. Ha fatto una scelta importante, seguire il suo nipotino che le sta riempiendo la vita più di ogni altro spettacolo. Le mando un grande abbraccio”.

Al suo posto arriva un volto noto e molto amato dello show, Alessia Marcuzzi, in forze alla Rai ormai da due anni. La conduttrice è giurata ufficiale della 14ª edizione di Tale e Quale e qui ritrova anche Stefano De Martino, col quale avrebbe avuto un breve flirt subito smentito, designato come quarto giurato della prima puntata del 20 settembre in onda su Rai1 dalle 21,30.

I grandi assenti

Come abbiamo anticipato, tra i nomi che non rivedremo dal 20 settembre c’è quello di Loretta Goggi, presente fin dalla prima edizione dello show per espresso volere di Carlo Conti. Tra i grandi assenti anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, duo comico del programma degli ultimi anni che però non rivedremo al centro dello studio. Paolantoni è invece uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, al via su Rai1 dal 28 settembre.