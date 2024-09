Chi è Feysal Bonciani, concorrente di Tale e Quale Show

Fonte: IPA Feysal Bonciani

Tra gli undici concorrenti che quest’anno prenderanno parte alla 14esima edizione di Tale e Quale Show svetta un nome che arriva direttamente dai teatri internazionali più importanti. È quello di Feysal Bonciani, attore e cantante conosciuto per il suo ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Feysal Bonciani

Nato nel 1990 a Grassina, una piccola frazione vicino a Firenze, e parte di una famiglia insieme ai suoi 3 fratelli, Feysal Bonciani è da sempre un grande amante del canto, della danza e del teatro. Passioni che, in giovane età lo hanno spinto a prendere lezioni di canto e di spostarsi poi dalla Toscana per proseguire gli studi artistici tra Milano e Torino.

Talentuoso e determinato, Feysal ottiene la sua prima occasione importante nel 2014, anno in cui partecipa al musical Jesus Christ Superstar sotto la regia di Time Rice nel ruolo di Giuda.

Quel ruolo gli ha permesso di dimostrare non solo il suo talento, ma anche tutta la sua versatilità: non è una sorpresa che l’attore abbia iniziato, dopo il musical, a collaborare con una compagnia teatrale esibendosi sui più grandi palchi d’Europa come la Heineken Music Hall di Amsterdam e l’Arena di Verona. Il sogno più grande, quello di poter interpretare Simba nel capolavoro Disney Il Re Leone, è un’avventura che ha sfiorato e ottenuto per pochissimo, senza però riuscire a concretizzarla.

Nel frattempo continua a perfezionare la sua tecnica grazie a un corso di Songwriting a Londra all’lnstitute of Contemporary Music & Performance. Tra i suoi progetti, il doppiaggio all’interno della nella documentario di Netflix Song Exploder: canzoni al microscopio.

In Italia, Feysal Bonciani è riuscito a ritagliarsi uno spazio all’interno del mondo della televisione partecipando come ospite ad alcuni programmi televisivi come Splendida cornice di Geppi Cucciari e I fatti vostri di Tiberio Timperi e Anna Falchi.

Feysal Bonciani a “Tale e Quale Show”

Con un curriculum di tutto rispetto, Feysal sembra essere uno dei volti più adatti per gareggiare come concorrente di Tale e Quale Show: la sua versatilità e il talento non solo come cantante, ma anche come attore, sono ingredienti indispensabili per un programma entusiasmante e impegnativo come quello condotto da Carlo Conti su Rai1.

Feysal, infatti, è uno degli 11 concorrenti della quattordicesima edizione del talent insieme a moltissimi talenti e personalità dello spettacolo che si lanceranno nella gara di imitazioni più amata della tv.

“Ho pensato che Tale e Quale fosse il palco giusto per mettermi alla prova, siamo seguiti da un team di professionisti incredibili, non vedo l’ora di andare in onda, metterò tutta la mia energia” ha spiegato in un’intervista.

Insieme a lui, Carlo Conti condurrà il talent con un cast formato da Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Verdiana Zangaro, Carmen di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpiani, Giulia Penna, Massimo Bagnato e Simone Annicchiarico. Il programma aprirà le porte, insieme a Carlo Conti e ai suoi giudici, venerdì 20 settembre in prima serata su Rai 1.