Pardis Zarei, chi è l’amica di Chiara Ferragni a New York

Chiara Ferragni si trova a New York in compagnia di Pardis Zarei. La ragazza è una grande amica dell'influencer

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è da mesi nell’occhio del ciclone. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata investita da una vera tempesta giudiziaria e, in seguito, anche il suo matrimonio con Fedez è entrato in una profonda crisi. L’influencer, infatti, ha dovuto affrontare da inizio dicembre il chiacchieratissimo caso Pandoro, che ha posto sotto l’attenzione di tutti diverse sue operazioni commerciali. Alcune campagne pubblicitarie di Chiara Ferragni, infatti, sono finite sotto indagine per truffa.

In seguito sono cominciati a inseguirsi anche i rumors sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Le voci della crisi sono state, poi, confermate dalla stessa influencer nel corso della sua intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Per staccare un po’ dalla pressione mediatica e per partecipare a degli impegni lavorativi, l’imprenditrice digitale è volata negli Stati Uniti e qui sta passando molto tempo con una sua carissima amica, Pardis Zarei.

Pardis Zarei, l’amica con cui si trova Chiara Ferragni

Nelle ultime settimane la crisi sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez è sempre più reale. Dopo le dichiarazioni dell’imprenditrice digitale a Che tempo che fa e le indiscrezioni sul cambio di casa del rapper, negli ultimi giorni delle mosse social hanno fatto ulteriormente intendere la gravità della situazione. Le sorelle di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca, infatti, hanno smesso di seguire il padre dei loro nipoti e il rapper ha scelto di cambiare la sua immagine di profilo, dove era presente anche la moglie.

Chiara Ferragni, in questo momento, invece, non si lascia andare a movimenti digitali e sta staccando un po’ la spina a New Tork. Qui l’influencer è spesso in compagnia di una sua grande amica, Pardis Zarei. La ragazza è stata una delle sue damigelle di nozze e le sta facendo compagnia in questi giorni statunitensi. Le due donne, infatti, sono apparse insieme in diversi contenuti digitali condivisi dall’imprenditrice sui social.

Pardis Zarei vive a New York, precisamente negli Hamptons, ma è originaria di Milano, dove è nata e cresciuta, come riportato da Il Messaggero. Nel capoluogo lombardo l’amica di Chiara Ferragni ha anche conseguito la laurea in Economia e finanza presso l’Università Cattolica. La ragazza si è trasferita negli Stati Uniti solo nel 2012 e lì svolge l’attività di agente immobiliare. Pardis Zarei e Chiara Ferragni sono legate da una profonda amicizia e dalla comune passione per la moda.

Chiara Ferragni, i giorni a New York con Pardis Zarei

Chiara Ferragni sta vivendo dei giorni tranquilli a New York in compagnia di Pardis Zarei. Le due si sono mostrate mentre cantano in auto o passeggiano per i parchi della metropoli statunitense. L’influencer è stata ospite anche della dimora dell’amica che si trova negli Hamptons, un quartiere benestante di New York. Dai contenuti digitali dell’imprenditrice digitale si può scorgere la casa da sogno di Pardis Zarei, una villa in una zona della metropoli in cui le case hanno un valore minimo di 1.7 milioni di dollari.

In una storia in particolare, condivisa da Chiara Ferragni su Instagram, molti sostenitori hanno visto negli occhi dell’imprenditrice un velo di tristezza, mentre canta una canzone d’amore.