Un nuovo capitolo si aggiunge al romanzo della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Stavolta l’intreccio riguarda da vicino le sorelle della celebre influencer e imprenditrice. Il segnale lanciato evidenzia in maniera chiara quello che è il clima all’interno della famiglia. Al di là di come andrà a finire, le ferite sono evidenti e rese pubbliche sui social, come da tradizione Ferragnez.

Odio social

C’è chi parla già di ex cognate di Fedez, in riferimento a Francesca e Valentina Ferragni. Tutto ciò, nonostante il cantante sia ancora ovviamente sposato con sua moglie. Le due hanno però scelto di smettere di seguire il profilo Instagram dell’artista. Una mossa che pare averlo trovato pienamente d’accordo, dal momento che neanche lui ha più il follow ai loro profili Instagram.

Non è dato sapere chi abbia fatto la prima mossa in tal senso, dunque chi abbia avviato la reazione dell’altra parte. Tutto però sembra incastrarsi in una nuova fase di allontanamento. Se in precedenza si era parlato della fede al dito, scomparsa e poi riapparsa, ora il nuovo dettaglio riguarda la foto profilo, nello specifico quella di lui.

Fedez ha cambiato immagine, optando per una in cui appare da solo, microfono stretto in mano e cappellino a far ombra sugli occhi. Un po’ come a sottolineare come al momento la sua carriera debba avere la precedenza. Il suo nome deve tornare libero dal peso del marchio Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme?

Sarebbe davvero difficile optare per una quota, se il divorzio di Chiara Ferragni e Fedez fosse al centro di scommesse. Ciò perché i segnali sono contrastanti e, stando alla pancia del web, stanno facendo pensare a molti che si tratti di mini capitoli gossip ben serviti per supportare una narrativa studiata.

Su questo Chiara Ferragni si è già espressa durante l’intervista concessa a Fabio Fazio a Che tempo che fa. Vorrebbe tanto che fosse tutto finto, ha spiegato, ma invece l’allontanamento da suo marito è tremendamente reale.

Fedez aveva inoltre dato un’altra speranza, prendendo apertamente le parti di sua moglie, via storie, attaccando L’Espresso dopo la sua copertina ormai famosa, con Chiara Ferragni in versione Joker, ma soprattutto per l’inchiesta portata avanti. La loro colpa sarebbe stata quella di concentrarsi così tanto su un tema del genere, invece che su altri ben più seri.

La nuova foto e il follow rimosso, però, fanno schizzare in alto le quote di una riappacificazione, che dunque appare oggi improbabile. Si aggiunge inoltre il testo di una vecchia canzone, dal titolo L’hai voluto tu, con una parte di testo pubblicata nelle storie di lui: “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso”.

Nel frattempo prosegue la sua vita da separato. La coppia non vive più sotto lo stesso tetto, come tutti ormai sanno. Una condizione provvisoria che, stando a quanto riportato da Fanpage, starebbe per arricchirsi di un altro dettaglio: Fedez pare sia in cerca di una nuova casa, un attico in zona Navigli, ben distante da CityLife e da sua moglie. Durata dell’affitto? Tre mesi, perché la speranza è l’ultima a morire.