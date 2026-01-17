Verissimo, Roberta Capua e la morte dell’ex marito: “Sarà sempre l’amore più grande della mia vita”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Nonostante la sua presenza sul piccolo schermo si sia sensibilmente diradata, Roberta Capua continua ad essere uno dei volti più amati dal pubblico italiano. La conduttrice riesce ad affrontare con garbo e misura anche temi particolarmente delicati, come i lutti che si è trovata ad affrontare negli ultimi anni: a Verissimo, l’ex Miss Italia ha parlato dell’improvvisa scomparsa del suo ex marito, che l’ha particolarmente segnata.

Roberta Capua e la scomparsa di Stefano

Roberta Capua ha raccontato in diverse occasioni di aver affrontato un momento molto difficile nel 2023, quando perse a distanza di pochi mesi entrambi i genitori. Un dramma a cui, purtroppo, ne è seguito un altro nel 2025: nel salotto di Verissimo, infatti, la conduttrice ha parlato dell’improvvisa scomparsa a causa di un incidente stradale dell’ex marito Stefano Cassoli.

“Nel 2025 è scomparso Stefano, il papà di Leonardo. È stata una cosa improvvisa, inaspettata, ci ha lasciati senza fiato. Lui è stato e sarà sempre l’uomo più importante della mia vita, il padre di mio figlio Leonardo. Aveva 58 anni”, ha raccontato visibilmente commossa. A rendere ancor più traumatico l’episodio, sono state le modalità in cui si è consumata la tragedia: “Mi hanno chiamata per dirmi che c’era stato un incidente, e cadendo aveva sbattuto la testa. La caduta è stata fatale. Stefano ha trascorso qualche giorno in coma e poi se ne è andato. Una cosa molto dura da accettare”, ha concluso Roberta.

Se c’è una cosa che la conduttrice assicura tuttavia di aver imparato da questa situazione, è il valore da attribuire alla vita: “Ho capito che la vita va vissuta pienamente e che ci si deve impegnate per conquistare la propria felicità. Devi essere felice anche per le piccole cose. Un momento ci sei, e quello dopo no”.

Roberta Capua e il rapporto con il figlio Leonardo

A Roberta è spettato anche il difficile compito di comunicare la notizia a suo figlio: “Gli ho detto subito la verità, era grande. Ricordo che mercoledì, il giorno dopo, Leonardo doveva festeggiare la cerimonia della consegna dei diplomi. Con il cuore pesante, siamo andati, ma il nostro pensiero era per suo papà”.

Il ragazzo oggi vive in Spagna, dove ha iniziato una nuova vita, e probabilmente essersi allontanato da casa lo ha aiutato a gestire meglio il dolore. Roberta, invece, continua a fare i conti con la consapevolezza di aver perso il grande amore della sua vita: “Le separazioni sono conflittuali, nascondono rancori e litigi, però io e Stefano ci siamo sempre sentiti e visti. L’avevo sentito il giorno prima dell’incidente. Vent’anni fa mi trasferii a Bologna per lui, fu un colpo di fulmine. Sarà sempre l’amore più grande della mia vita”.

Pensare ad una nuova relazione, oggi, sembra molto difficile per la presentatrice: “Non c’è un nuovo amore. Il mio cuore si sta lentamente aprendo alla vita. Non so cosa mi riserverà il futuro. Se ci sarà una nuova storia, sarà sicuramente diversa da quella che ho vissuto con Stefano”, ha concluso Roberta. L’augurio di tutti è che, a prescindere da un compagno, riesca a trovare la sua serenità.

