Maria Chiara Giannetta, gli uomini che le hanno fatto perdere la testa

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Maria Chiara Giannetta è la star del momento. Dopo il successo strepitoso di Blanca, Amadeus l’ha voluta al suo fianco per condurre il Festival di Sanremo nella serata di venerdì 4 febbraio.

In attesa di vederla a Sanremo, il fascino di Maria Chiara Giannetta è indiscutibile e lo dimostra anche il fatto che in tv ha fatto perdere la testa a diversi uomini, tra poliziotti, avvocati e PM, conquistandoli a volte con fatica e altre riuscendo a sedurli in poche mosse. Da Gianmarco Saurino (Nico) in Che Dio ci aiuti a Maurizio Lastrico (Nardi) in Don Matteo. E poi Giuseppe Zeno (Liguori) in Blanca e Raoul Bova (Guido) in Buongiorno, mamma!, gli ultimi di una lista che è destinata ad allungarsi. Ma procediamo con ordine.

Maria Chiara Giannetta, la storia con Nico in Che Dio ci aiuti

Nel 2017 troviamo Maria Chiara Giannetta in Che Dio ci aiuti dove interpreta Asia. Allora aveva i capelli lunghi e il suo personaggio era una ragazza ricca e viziata che perde la memoria e viene accolta nel convento di Suor Angela, in attesa di fare chiarezza su quanto le è accaduto. Qui incontra Nico, interpretato da Gianmarco Saurino, un giovane e brillante avvocato che resta subito affascinato da lei. Asia non solo è bella ma si abbandona totalmente a Nico che le fa da guida e da supporto in un mondo che le è diventato totalmente sconosciuto.

Lei si affida completamente a Nico che in qualche modo ne approfitta per creare la sua ragazza ideale, pronta a servirlo e coccolarlo in ogni modo. Questo scatena la gelosia di Monica (Diana Del Bufalo) che con Nico ha una “storia” lunga e tormentata. Ma la situazione sfugge di mano all’avvocato e la sua creatura rischia di diventare soffocante, anche se non tutto torna: Asia nasconde qualcosa. Il personaggio della Giannetta ha convinto così tanto i telespettatori da tornare nel 2019.

Maria Chiara Giannetta, la storia con Nardi in Don Matteo

Arriviamo a Don Matteo dove Maria Chiara Giannetta interpreta la capitana dei Carabinieri, Anna Olivieri, che arriva a sostituire il Capitano Tommasi (Simone Montedoro) nella 11esima stagione della fiction con Terence Hill. Anna è una donna forte e determinata, fidanzata con Giovanni Santucci, interpretato da Cristiano Caccamo, che però ha una crisi spirituale e di fatto pone termine alla relazione con la bella Capitana.

In caserma la Olivieri, oltre ad avere a che fare col Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), lavora quotidianamente con il PM Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico. Tra i due si crea subito una certa complicità, anche se ostacoli e incomprensioni impediscono di concretizzare la loro relazione. Ci vorrà tutta l’undicesima stagione di Don Matteo perché finalmente dichiarino il loro amore. Ma per loro il destino riserva altro. Infatti, all’inizio della 12esima serie Anna e Marco si lasciano a un passo dall’altare, perché la Capitana scopre che lui l’ha tradita. E così si consola tra le braccia di Sergio La Cava (Dario Aita), un personaggio poco raccomandabile, soprattutto per una rappresentante delle Forze dell’Ordine.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, fidanzati per davvero?

Ma pare che il set di Don Matteo sia stato galeotto per Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che recentemente abbiamo visto sul palco di Zelig. Secondo indiscrezioni i due starebbe insieme nella vita reale. Né lei né lui hanno confermato o smentito le voci sulla loro storia d’amore, anche se sui rispettivi profili Instagram capita di vederli insieme. Come quando nelle Stories della Giannetta è comparso Lastrico sul suo divano intento a vedere un episodio di Blanca.

Maria Chiara Giannetta, la storia con Liguori in Blanca

Nel 2021 la Giannetta è consacrata nell’Olimpo delle star tv con Blanca, la fiction che la vede protagonista assoluta. Qui interpreta una ragazza ipovedente che collabora con la polizia come stagista nella risoluzione dei casi più difficili. Blanca è attratta dal collega, l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) che sembra contraccambiare, anche se alle spalle ha una vita privata complicata e non riesce a decidersi di impegnarsi fino in fondo in una relazione.

Questo tentennamento lascia spazio a Nanni (Pierpaolo Spollon), uno chef, di far breccia nel cuore di Blanca. Ma questo rapporto è fatale per la ragazza che non sa di essersi messa volontariamente nelle mani del suo aguzzino. Se con Liguori l’amore sboccerà per davvero, bisognerà aspettare la seconda stagione per scoprirlo.

Maria Chiara Giannetta, la storia con Guido in Buongiorno, mamma!

Tra le conquiste di Maria Chiara Giannetta c’è anche Raoul Bova nella fiction di Mediaset, Buongiorno, mamma!. Qui interpreta Anna della Rosa. La serie racconta la storia della famiglia Borghi. Anna è innamorata di Guido (Raoul Bova). La storia tra Guido e Anna è nata tra mille ostacoli e difficoltà, ma poi finalmente diventano marito e moglie e genitori di quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Ma nel 2013 un evento drammatico li colpisce: Anna entra in coma.