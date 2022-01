Eurovision 2022, Pausini e Cattelan tra i conduttori: l’annuncio a Sanremo

Måneskin all’Eurovision, fotostoria di un trionfo: il tifo dei vip

Manca solo un giorno al passaggio di consegne dell’Eurovision 2022 tra le città di Rotterdam e Torino – un ritorno in Italia finalmente possibile grazie alla vittoria dell’anno scorso dei Måneskin – e già si vociferano i nomi dei (presunti?) conduttori scelti per l’evento musicale internazionale più amato. Due nomi celebri (quasi) certi e uno ancora in forse: chi sono i prescelti per quest’anno? La curiosità regna sovrana.

Eurovision 2022: i nomi dei conduttori

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare proprio sul palco di Sanremo la settimana prossima, probabilmente durante la seconda serata al momento dell’ospitata di Laura Pausini, ma fonti ben informate hanno deciso di soddisfare la sete di sapere dei curiosi anticipando qualche nome noto all’agenzia Adnkronos: i conduttori dell’Eurovision 2022 saranno – o, per meglio dire, potrebbero essere – Laura Pausini, Alessandro Cattelan e forse anche Mika. Se per la Pausini e Cattelan ci sarebbe già una prima bozza di accordo legale pronto, sono invece in corso le contrattazioni per assicurare la partecipazione del cantante britannico Mika.

Eurovision 2022: sarà la volta buona per Mika?

Non è la prima volta che spunta il nome di Mika tra i papabili presentatori dell’evento: lo scorso ottobre 2021 è stato Gabriele Corsi del Trio Medusa a diffondere via radio l’indiscrezione di una probabile conduzione del cantante e showman, poi smentita dallo staff di Mika stesso – con il dispiacere di molti fan pronti ad acclamarlo. Che quest’anno si siano avverate le previsioni? Non resta che attendere la seconda serata di Sanremo per trovare le conferme che tutti aspettiamo.

Eurovision 2022: i motivi delle scelte

È indubbio che Laura Pausini sia un’icona della musica italiana in giro per il mondo e che Alessandro Cattelan sia uno dei conduttori televisivi e radiofonici più amati di sempre, ma la motivazione che ha portato i grandi vertici a scegliere loro è anche pratica: sanno parlare bene la lingua inglese, dettaglio non secondario per un festival che si rivolge a tutta l’Europa e quindi richiede una conduzione chiara, comprensibile per tutti. Per quanto riguarda Mika, beh, chi meglio di lui per rivolgersi al mondo con il miglior accento british di sempre?

L’Eurovision 2022 in Italia

L’entusiasmo per questo Eurovision è alle stelle: la 66esima edizione infatti torna in Italia dopo 31 lunghi anni di assenza. Le nazioni pronte a sfidarsi a colpi di canzoni sono quarantuno e i cantanti coinvolti si esibiranno sul palco del Pala Olimpico di Torino. Lo show più famoso d’Europa andrà in onda il 10, 12 e 14 maggio e tra i partecipanti ci saranno i vincitori del Festival di Sanremo – che scopriremo tra un paio di settimane.

La Rai ha intanto reso pubblico nei giorni scorsi il logo di Eurovision Song Contest 2022 e sappiamo già che l’Italia punterà tutto sul concept Il suono della bellezza – The Sound of Beauty, di cui scopriremo nuovi dettagli oggi ma che sicuramente farà leva sulle bellezze artistiche e culturali del nostro Paese, apprezzate e celebrate in tutto il mondo. Non resta che incrociare le dita anche per quest’anno: chissà che la sequenza di vittorie del 2021 non inauguri una catena di altri eventi da cui usciamo vittoriosi.