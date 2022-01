Che tempo che fa, a Sanremo 2022 ci sono anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Ormai è tutto pronto (o quasi): dopo l’annuncio della divisione dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 al TG1 del 30 gennaio, per Amadeus è giunto il momento di rispondere alle domande di Fabio Fazio a Che tempo che fa. E la condivisione di una presenza speciale al Festival – con una nave misteriosa – è stato a dir poco fantastico: sono presenti anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Che tempo che fa, Fabio Fazio intervista Amadeus

No, non è un caso: il conduttore di Che tempo che fa, Fabio Fazio, ha ovviamente alimentato il mistero su Fiorello. “Ciuri” è presente, è arrivato, ma quante volte lo vedremo sul palco? Sarà presente per tutte le serate? Una domanda che i più si chiedono e che anche Fazio ha voluto fare ad Amadeus. “E chi lo sa? Io non so neanche cosa farà la prima sera, figurati se so se ci sarà ancora. Ma spero di sì”. Per “Ama”, il suo Ciuri è irrinunciabile: un duo dinamico, in movimento, che sin dalla prima edizione insieme ha saputo come intrattenere e stupire.

Ovviamente, è tempo di prove: non è tutto pronto, ma quasi, e uno degli ospiti più attesi sul palco dell’Ariston – per la prima volta – è proprio Checco Zalone. Attore che si è fatto conoscere nel panorama internazionale, Checco – pseudonimo di Luca Medici – è stato il primo super ospite annunciato da Amadeus. “Abbiamo fatto le prove con lui, ed è super carico”. Amadeus ha anche aggiunto di essere molto contento di avere il pubblico: “Fa sentire la presenza e il calore”. Del resto, proprio la presenza del pubblico è la prima cosa che chiedono i cantanti quando arrivano. “Da Ranieri a Sangiovanni, e sono tutti entusiasti”, ha aggiunto il direttore artistico.

A Sanremo 2022 anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Uno dei nomi protagonisti dell’edizione del Festival di Sanremo 2021 è stato quello di Orietta Berti, che in qualche modo ha ottenuto un’enorme cassa di risonanza mediatica. Eletta persino come star dell’anno 2021, poteva forse mancare a Sanremo 2022? No, di certo no. Ed è stato con enorme entusiasmo che Amadeus ha scelto di dare un annuncio molto particolare: “Da ieri sera, davanti a Sanremo, c’è una nave da crociera bellissima, che è il nostro palco sul mare, per tutta la settimana ci saranno due nostri grandi amici: Orietta Berti e Fabio Rovazzi”.

Ben poco si conosce per il momento del ruolo della nave “misteriosa”, e Fazio, che comunque ha provato a incalzare Rovazzi e Berti, presenti in studio, ha ottenuto ben poco: “Non possiamo dirlo ma faremo cose fantastiche“, ha confermato Fabio. In ogni caso, Amadeus ci ha dato qualche spunto: “Orietta sarà la Regina della nave, con ospiti importanti, dal lunedì al sabato”. Ma non solo, perché ovviamente Berti e Rovazzi prenderanno parte anche al Gran Finale sul palco dell’Ariston.

Il programma di Sanremo 2022 serata per serata non è ancora stato del tutto svelato, ma le emozioni e le sorprese sono appena iniziate: sappiamo chi sono i big in gara, chi sono le co-conduttrici e i super ospiti. Non resta che attendere la partenza con la prima serata (e una divisione dei cantanti perfetta): siamo pronti per la settimana più importante dell’anno.