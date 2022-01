Sanremo 2022, Amadeus annuncia la divisione dei cantanti per le prime due serate

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Ci stiamo avvicinando al periodo più importante per la musica italiana: il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle porte, e Amadeus ha annunciato al TG1 del 30 gennaio la divisione dei cantanti per la prima e la seconda serata. Non aspettiamo altro che vivere le cinque serate del Festival all’insegna della buona musica, tra giovani e nomi ormai consolidati.

Sanremo 2022, la divisione dei cantanti per la prima serata: chi si esibisce il 1 febbraio

Chi sono i cantanti che aprono la prima serata del Festival di Sanremo 2022? I Big in gara sono sorprendenti: c’è un mix decisamente interessante, che non delude affatto e che promette scintille, tra ballate, canzoni d’amore e quel tocco classico italiano che non tramonterà mai.

Gianni Morandi con Apri tutte le porte;

Noemi con Ti amo non lo so dire;

La rappresentante di lista con Ciao Ciao;

Yuman con Ora e qui;

Giusy Ferreri con Miele;

Dargen D’Amico con Dove si balla;

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir con Domenica;

Rkomi con Insuperabile;

Mahmood & Blanco con Brividi;

Michele Bravi con Inverno dei fiori;

Ana Mena con Duecentomila ore;

Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare.

Sanremo 2022, la divisione dei cantanti per la seconda serata: chi si esibisce il 2 febbraio

Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, la divisione non è da meno: grandi nomi che si alternano a nomi nuovi, freschi e originali, come Sangiovanni e Aka7even, che hanno partecipato ad Amici 20.

Elisa con O forse sei tu;

Sangiovanni con Farfalle;

Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia;

Le Vibrazioni con Tantissimo;

Ditonellapiaga e Rettore con Chimica;

Iva Zanicchi con Voglio amarti;

Highsnob & Hu con Abbi cura di te;

Fabrizio Moro con Sei tu;

Irama con Ovunque sarai;

Aka7even con Perfetta così;

Tananai con Sesso occasionale;

Matteo Romano con Virale;

Emma con Ogni volta è così.

Sanremo 2022, super ospiti e co-conduttrici delle prime due serate

Nella serata di apertura della 72esima edizione del Festival, Amadeus ha al suo fianco come co-conduttrice uno dei nomi più importanti del cinema italiano: Ornella Muti. Con ben cinquant’anni di carriera alle spalle, è però una “debuttante” per il Festival. I super ospiti della prima serata non sono invece al loro debutto sul palco, tutt’altro: i Måneskin tornano infatti dove tutto è iniziato, dopo aver ottenuto un successo stratosferico nel resto del mondo, a seguito della vittoria all’Eurovision Song Contest. La prima serata di Sanremo 2022, fissata il primo febbraio, promette anche di farci ballare: sul palco ci sono i Meduza, il trio di producer italiani che ha conquistato non solo l’Italia, ma il mondo intero, tra dance ed elettronica.

Il 2 febbraio è fissata la seconda serata del Festival di Sanremo: la co-conduttrice in questo caso è Lorena Cesarini, la giovane attrice che abbiamo conosciuto attraverso una delle serie del momento, Suburra. Come super ospite, un nome che ci riempie il petto di orgoglio: Laura Pausini. In occasione di Sanremo, presenta anche la canzone Scatola. Il programma di Sanremo serata per serata è già un vero successo.