Forte e Chiara chiude, stop per il programma di Chiara Francini: l’annuncio Rai

Fonte: IPA Chiara Francini

Forte e Chiara chiude. Questo l’annuncio della Direzione Prime Time della Rai: “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati“. In una nota ha annunciato che l’ultima puntata del programma di Chiara Francini non andrà in onda. Un peccato per la freschezza e la simpatia della conduttrice, ma i risultati in termini di ascolti tv non sono stati quelli sperati.

Forte e Chiara chiude, l’ultima puntata non andrà in onda

E così lo show di Chiara Francini, in onda il mercoledì su Rai 1, chiude. Il motivo è semplici: ascolti troppo bassi. Un peccato per la chiusura anticipata che non permetterà la messa in onda dell’ultima puntata del verietà. Lo ha comunicato la direzione Prime Time. La Rai sospende dunque lo show che vedeva l’attrice protagonista assoluta insieme a tante colleghi e tanti colleghi. La direzione ha comunque ringraziato Chiara Francini: “Ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai 1”.

Il debutto del one woman show di Chiara Francini, avvenuto il 10 aprile, aveva raccolto 2.176.000 spettatori (col 13,9%). Poco, ma la seconda puntata in cui si auspicava un riscatto, ha riscosso ancor meno successo. Mercoledì 17 aprile l’ascolto si è ancora assottigliato: 1.784.000 spettatori pari all’11.2% di share. Era stata superata da Vanina – Un vicequestore a Catania, fiction con Giusy Buscemi andata in onda su Canale 5, con 2.676.000 spettatori (share del 16.9%). Anche Chi l’ha visto? su Rai 3, aveva battuto il Francini show, conquistando 1.841.000 spettatori (11.5% di share).