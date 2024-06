Ascolti tv dell’1 giugno: la finale di Champions League sfida il film sulla vita di Nada

Per il sabato sera dell'1 giugno sfida tra la finale di Champions League Borussia Dortmund – Real Madrid e il film "La bambina che non voleva cantare"

Fonte: Ansa Tecla Insolia

Inizia il mese di giugno: il primo sabato del mese ha visto battagliare per gli ascolti Rai e Mediaset: su Rai 1 è andato in onda La bambina che non voleva cantare, il film del 2021 sulla vita di Nada con Tecla Insolia, mentre su Canale 5 era in programma la finale di Champions League che ha visto sfidarsi il Borussia Dortmund contro il Real Madrid, partita che ha sbaragliato la concorrenza delle altre reti.

Su Rai 2 è andato in onda il film Gli omicidi di Pont d’Arc; mentre su Rai 3 il programma di Mario Tozzi Sapiens. Mediaset invece ha sfidato la rete ammiraglia con il film Sei giorni sette notti su Rete 4, mentre su Italia 1 il lungometraggio d’animazione Shrek e vissero felici e contenti.

Prima serata, ascolti tv dell’1 giugno: la finale di Champions League sbaraglia tutti

Su Rai 1 La bambina che non voleva cantare in replica ha conquistato 1.976.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale 5 la finale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid ha tenuto incollati davanti allo schermo 5.735.000 spettatori con uno share del 31.4%.

Più bassi gli ascolti sulle altre reti: su Rai 2 Gli omicidi di Pont’Arc è stato la scelta di 988.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Shrek e vissero felici e contenti ha radunato 819.000 spettatori pari al 4.6%; su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto 586.000 spettatori con il 3.8% di share, mentre su Rete 4 Sei giorni, sette notti ha totalizzato 730.000 spettatori (4.3%).

Su La7 In Altre Parole… Ancora ha registrato 512.000 spettatori con il 2.9%; s Tv8 4 Ristoranti ha radunato davanti alla tv 412.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 440.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio.

Access Prime Time, dati dell’1 giugno

C’era grande attesa per l’ultima puntata di Affari Tuoi su Rai 1, confermato dagli ascolti: l’addio di Amadeus alla Rai ha registrato 4.579.000 spettatori, pari al 25.3%.

Su Canale 5 Striscina la Notizina di 9 minuti ha conquistato 2.861.000 spettatori, con il 18.4% di share. Su Rai 2 TG2 Post è stato seguito da 435.000 spettatori (2.3%); su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha tenuto incollati davanti al video 1.121.000 spettatori (6.4%).

Su Rai 3 CheSarà… ha raccolto 723.000 spettatori con il 4.2%; su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 552.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 567.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 393.000 spettatori pari al 2.4% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto 268.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del’1 giugno

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7, in onda dalle 19.06, ha ottenuto un ascolto di 2.009.000 spettatori pari al 18.1%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 2.931.000 spettatori pari al 23.3%.

Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.812.000 spettatori (19.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha raccolto 2.635.000 spettatori (23.1%).

Si prosegue con Rai 2: dopo TGSport Sera (362.000 – 4%), The Blacklist ha ottenuto a 246.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 263.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha raccolto 391.000 spettatori (3.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine ha raggiunto 569.000 spettatori (4.2%).

Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR ha informato 1.825.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob ha intrattenuto 753.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete 4 la soap Terra Amara è stata scelta da 514.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 4 Hotel ha registrato 119.000 spettatori con l’1.1% e sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 284.000 spettatori (pari al 2.6%).