Ascolti tv dell’8 febbraio, non c’è storia: C’è posta per te batte Ora o mai più

Maria De Filippi

Il sabato sera la sfida degli ascolti tv si fa sempre più avvincente, anche se quando in campo ci sono Maria De Filippi e le storie emozionanti di C’è posta per te per tutti gli altri non c’è gara. Il people show di Canale5 si conferma settimana dopo settimana campione d’ascolti contro il suo diretto concorrente, Ora o mai più, il programma di Rai1 che torna con una nuova edizione condotta da Marco Liorni.

Sulle altre reti la scelta era varia: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie Elsbeth, mentre su Rai3 era in programma l’inchiesta Petrolio – Il mistero Bayesian, cronaca di un naufragio. Su Italia1, invece, abbiamo visto il film per tutta la famiglia Tata Matilda e il grande botto, mentre su Rete4 è andato in onda …altrimenti ci arrabbiamo!. Come sono andati gli ascolti dell’8 febbraio? Vediamo insieme tutti i dati del sabato sera.

Prima serata, ascolti tv dell’8 febbraio

Non c’erano dubbi: per quanto mamma Rai ci provi, Maria De Filippi rimane la regina del sabato sera che con C’è posta per te raccoglie davanti al video 4.632.000 spettatori con uno share del 32%. Nella serata di sabato 8 febbraio su Rai1 la quinta puntata di Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone ha intrattenuto 2.084.000 spettatori pari al 16% di share.

Su Rai2 Elsbeth è la scelta di 673.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha radunato 850.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Petrolio raggiunge 507.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo! totalizza un a.m. di 889.000 spettatori (5.3%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.030.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 322.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 445.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, i dati dell’8 febbraio

Su Rai1 il debutto di PrimaFestival interessa 4.723.000 spettatori (25.6%), mentre Affari Tuoi totalizza 5.621.000 spettatori (29.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.116.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai2 TG2 Post interessa 408.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.153.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 La Confessione è seguito da 823.000 spettatori con il 4.4% (Finale a 712.000 e il 3.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 914.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 789.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 509.000 spettatori pari al 2.7% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 328.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.978.000 spettatori pari al 21%, mentre L’Eredità ha registrato 4.134.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.366.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.891.000 spettatori (19%) nella prima parte e 3.239.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte.

Su Rai2, dopo TGSport Sera (284.000 – 2.3%) e Dribbling (292.000 – 2.2%), Blue Bloods segna 388.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 601.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 509.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 542.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.121.000 spettatori pari al 12.5%, mentre Blob segna 801.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 777.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 266.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Hotel registra 305.000 spettatori con l’1.8%, mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 307.000 spettatori e il 2%.