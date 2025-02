Ascolti tv del 15 febbraio, serata finale di Sanremo 2025

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, Carlo Conti e Alessandro Cattelan alla finale di Sanremo 2025

Sanremo 2025 ha chiuso ufficialmente i battenti e ovviamente sabato 15 febbraio tutti gli occhi erano puntati sulla finale, che ha visto trionfare Olly con la sua Balorda Nostalgia. Per l’ultima serata della kermesse Carlo Conti ha voluto puntare sul sicuro, facendosi affiancare da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

La coppia però non ha lasciato il segno in questa finale di Sanremo 2025, con pochi guizzi e qualche polemica durante la proclamazione della classifica. Nonostante tutto la finale sa sempre catturare l’attenzione del pubblico, anche se c’è sempre qualche spettatore controcorrente.

Le altre reti hanno evitato una programmazione particolarmente insidiosa contro la finale di Sanremo, tanto che anche Maria De Filippi ha rinunciato ad andare in onda con C’è posta per te. Al suo posto su Canale5 era in programma il film Quasi amici, su Italia1 c’era il film per famiglie Il ragazzo che diventerà re, mentre su Rete4 il grande cult Scarface.

Rai2 ha invece proposto il film Cena con delitto – Knives Out, su Rai3 invece è andato in onda un altro lungometraggio, France: ecco i dati degli ascolti della serata del 15 febbraio.

Prima serata, ascolti tv del 15 febbraio

Nella serata di ieri, sabato 15 febbraio 2025, su Rai1 la finale del Festival di Sanremo vinto da Olly, in onda dalle 21:22 alle 1:59, ha intrattenuto 13.016.000 spettatori pari al 72.7% di share, preceduta da Sanremo Start visto da 13.883.000 spettatori pari al 60.5%. Nel dettaglio, la prima parte (21:22/23:30) è stata seguita da 15.590.000 spettatori pari al 68.8% e la seconda parte (23:36/1:59) da 10.695.000 spettatori pari al 78.7%.

Su Canale5 Quasi amici ha raccolto davanti al video 1.298.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Rai2 Cena con delitto – Knives Out è la scelta di 391.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re ha radunato 549.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 France raggiunge 209.000 spettatori e lo 0.9%. Su La7 Indovina chi viene a cena? conquista 261.000 spettatori con l’1.1%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 202.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Alive – I Sopravvissuti delle Ande cattura l’attenzione di 212.000 spettatori con l’1%.

Access Prime Time, dati del 15 febbraio

Su Rai1 PrimaFestival totalizza 10.213.000 spettatori (48.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 1.992.000 spettatori con l’8.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 963.000 spettatori (4.3%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 707.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 643.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! totalizza 650.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 287.000 spettatori pari all’1.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 257.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 15 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.478.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità ha registrato 4.551.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.320.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.787.000 spettatori (17.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (244.000 – 2.1%) e Dribbling (386.000 – 3%), Blue Bloods segna 444.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 594.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 380.000 spettatori (2.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 532.000 spettatori (3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.231.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob segna 854.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 798.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 269.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Hotel registra 292.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 300.000 spettatori e il 2%.