Ascolti tv dell’1 marzo: la finale di Ora o mai più sfida C’è posta per te

Fonte: Ansa Marco Liorni

Sfida avvincente quella del sabato sera: anche l’1 marzo è andata in scena la gara degli ascolti tv, che ha visto la finale di Ora o mai più, lo show musicale di Rai1 vinto da Pierdavide Carone, sfidare le storie commoventi di C’è posta per te in onda come sempre su Canale5. Ancora una volta il people show di Maria De Filippi non ha rivali, confermandosi campione di ascolti e riuscendo a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Anche sulle altre reti la scelta era interessante: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie Elsbeth, mentre su Rai3 abbiamo visto il film Indovina chi viene a cena?. Su Italia1, invece, era in programma il film per tutta la famiglia Il talento di Mr. Crocodile, e su Rete4 l’appuntamento era con il cult Banana Joe con Bud Spencer. Come sono andati gli ascolti dell’1 marzo? Vediamo insieme tutti i dati del sabato sera.

Ascolti tv, prima serata dell’1 marzo: C’è posta per te trionfa

Nella serata di ieri, sabato 1 marzo 2025, su Rai1 la finale di Ora o Mai Più vinto da Pierdavide Carone ha intrattenuto 1.997.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 il settimo appuntamento con C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.398.000 spettatori con uno share del 30.6%.

Su Rai2 Elsbeth è la scelta di 533.000 spettatori pari al 3.1%, mentre su Italia1 Il talento di Mr. Crocodile ha radunato 712.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge 847.000 spettatori e il 4.8%. Su Rete4 Speciale 4 di Sera Weekend totalizza un a.m. di 709.000 spettatori (4%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.136.000 spettatori con il 6.6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 261.000 spettatori (1.5%) e sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 576.000 spettatori con il 3.6%.

Access prime time, gli ascolti tv dell’1 marzo

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 5.540.000 spettatori (29.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.846.000 spettatori con il 15.1%. Su Rai2 TG2 Post interessa 423.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.257.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 La Confessione è seguito da 774.000 spettatori con il 4.2% (Finale a 601.000 e il 3.2%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 989.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 1.076.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 359.000 spettatori pari all’1.9% e sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 468.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv, il preserale di sabato 1 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.885.000 spettatori pari al 21.6%, mentre L’Eredità ha registrato 4.111.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.972.000 spettatori (15.5%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.606.000 spettatori (17.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (201.000 – 1.8%) e Dribbling (254.000 – 2.1%), F.B.I. segna 357.000 spettatori con il 2.4% nel primo episodio e 557.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 445.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 588.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.097.000 spettatori pari al 13.2%, mentre Blob segna 731.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 La Promessa interessa 685.000 spettatori (4%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 264.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 4 Hotel registra 191.000 spettatori con l’1.2%, mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 338.000 spettatori e il 2.4%.