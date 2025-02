Ascolti tv del 22 febbraio: C’è posta per te non ha rivali

Fonte: Ansa Maria De Filippi

Nuovo sabato sera, nuova gara degli ascolti tv: ancora una volta nel weekend si conferma il talento di Maria De Filippi, che con le storie emozionanti di C’è posta per te riesce a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Ospite speciale della serata Mahmood, arrivato per consegnare un regalo da parte di Francesco alla sua amata Claudia e che ha dimostrato di avere un cuore d’oro. A sfidare uno dei programmi di punta di Canale5 ci ha pensato Marco Liorni con Ora o mai più, lo show musicale in onda su Rai1 che porta di nuovo in scena voci bellissime che hanno segnato la storia della musica italiana.

Sulle altre reti la scelta per il pubblico era varia: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie crime Elsbeth, mentre su Rai3 era in programma il film Indovina chi viene a cena?. Su Italia1, invece, abbiamo visto il film per tutta la famiglia Dolittle, mentre su Rete4 continua il filone con il duo Bud Spencer e Terence Hill, con il film Nati con la camicia. Come sono andati gli ascolti del 22 febbraio? Vediamo insieme tutti i dati del sabato sera in tv.

Prima serata, ascolti tv del 22 febbraio: C’è posta per te domina

Su Rai1 la semifinale di Ora o Mai Più vinta da Valerio Scanu ha intrattenuto 1.972.000 spettatori pari al 15% di share, ma a trionfare è stata Maria De Filippi: su Canale5 il sesto appuntamento con C’è Posta per Te ha dominato, raccogliendo davanti al video 4.358.000 spettatori con uno share del 29.8%.

Su Rai2 Elsbeth è la scelta di 570.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 Dolittle ha radunato 1.084.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 il ritorno di Indovina chi viene a cena? raggiunge 910.000 spettatori e il 5.1%.

Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 846.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.010.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 343.000 spettatori (1.9%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 442.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 22 febbraio

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 5.508.000 spettatori (29.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.919.000 spettatori con il 15.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 433.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.269.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Confessione è seguito da 833.000 spettatori con il 4.6% (Finale a 701.000 e il 3.7%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 1.006.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 836.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Hotel è seguito da 529.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 367.000 spettatori (2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 22 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.926.000 spettatori pari al 21.6%, mentre L’Eredità ha registrato 4.127.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.274.000 spettatori (17.8%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.990.000 spettatori (19.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (246.000 – 2.1%) e Dribbling (271.000 – 2.2%), Blue Bloods segna 365.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 591.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 374.000 spettatori (2.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 533.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.140.000 spettatori pari al 13.3%, mentre Blob segna 875.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 La Promessa interessa 818.000 spettatori (4.8%).

Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 238.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Hotel registra 312.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 288.000 spettatori e il 2.1%.