C’è posta per te, le pagelle: Maria prende in mano la situazione (10), la folle ricerca di Vincenzo (8)

Un’altra serata di grandi emozioni quella di C’è posta per te andata in onda nella sera di sabato 22 febbraio. Una puntata che, come sempre, ha raccontato al pubblico a casa storie di famiglie lontane e di amori indistruttibili, di figlie troppo testarde e di genitori incapaci di mostrare le proprie emozioni. Grandi ospiti della serata il cantante Mahmood e il calciatore Paulo Dybala. Tra le storie più toccanti quella della giovane Concetta, da tempo lontana dalla mamma Anna; una storia che ha costretto Maria De Filippi a tirare fuori il suo lato più severo.

Maria bacchetta all’occorrenza. Voto: 10

Sono ormai parecchi decenni che Maria De Filippi – a C’è Posta per te ma anche tra i banchi di Amici e di fronte al trono di Uomini & Donne – si trova a dover fare da paciere e mediatrice tra persone che, pur volendosi bene, non sono in grado di dimostrarlo. Un ruolo complesso che, spesso, necessita maniere forti. Sono quelle che la conduttrice ha tirato fuori di fronte a una giovanissima ragazza troppo testarda per perdonare la madre, soggiogata da un marito padrone severo e freddo.

Indispettita dalla testa dura della ragazza, emozione compresa da tutti gli spettatori all’ascolto, Maria, in uno slancio di profonda partecipazione, non si trattiene più e quasi arriva a urlare. Rimprovera senza mezzi termini la giovane Concetta e la sua incapacità di perdonare la mamma che, sotto sotto, le manca terribilmente. Le ricorda che la rabbia non fa mai bene a nessuno e che le lacrime versate per una mamma in vita sono “lacrime inutili”. Parole forti quelle di De Filippi, come si suol dire severe ma giuste. E non possiamo – anche per soggezione – che dare alla padrona di casa il massimo dei voti.

Mahmood vero tenerone. Voto: 9

Ospite speciale di questa puntata è Mahmood, arrivato per consegnare un regalo da parte di Francesco alla sua amata Claudia. Quella dei due giovani calabri è una storia d’amore bella come una favola, è il racconto di un legame che ha superato la più temibile delle malattie e è uscito dalle difficoltà più forte di prima. Di fronte a un amore così grande è impossibile trattenere le lacrime e non ci riesce neppure Mahmood. Il cantante ha tirato fuori il suo lato più sensibile, finendo per essere persino più emozionato di coloro che alle telecamere non ci sono abituati affatto. Ci piace per questo, perché sa essere il latin lover più sensuale d’Italia e, un attimo dopo, l’amicone tenerone cui passare il fazzoletto.

Concetta e Anna Maria, vere testarde. Voto: 6

Se la prima era una storia d’amore, la seconda era una storia di dis-amore. Il racconto di una mamma e della sua bambina, di due donne che condividevano un rapporto speciale e intenso, allontanatesi infine a colpa di uomini troppo prepotenti. Concetta non aveva neppure 18 anni quando ha lasciato la casa dei genitori, per non farci più ritorno per i successivi quattro anni. Da allora, la mamma Anna Maria continua a rifugiarsi ogni sera nella sua cameretta, piangendo per la mancanza della sua bambina prediletta. Perché si sono allontanate? Per amore, degli uomini sbagliati. Per questioni di vile denaro, per paura di deludere e per troppo orgoglio. Delle vere teste dure che – così come è successo a Maria De Filippi – viene voglia di strigliare per bene. Per fortuna che, alla fine, la testarda Concetta ha scelto di aprire la busta.

Vincenzo cerca la sua Maria. Voto: 8

Galeotta fu la premier Giorgia Meloni che, con il suo viso appuntito e i lisci capelli biondi, ha ricordato a Vincenzo della sua Maria, con cui da giovane condivise romanticissimi pomeriggi trascorsi a guardare le stelle e a ballare il rock’n’roll. Da allora sono trascorsi tanti, tanti anni, eppure Vincenzo Maria non l’ha mai dimenticata e, oggi, ha chiesto alla trasmissione un aiuto per ritrovare la sua di Maria. Una Maria nata in Sicilia e che oggi si aggira attorno ai 70 anni non è di certo facile da trovare, si tratta d’altronde di uno dei nomi più utilizzati del Paese. Così, di Maria in studio ne è arrivata mezza dozzina, di cui nessuna però ha mai ballato il rock’n’roll con nessun Vincenzo. In realtà, la sua bella somigliante a Meloni in studio c’era eccome, peccato, però, che Enzo non le è rimasto impresso come lei è rimasta impressa a lui. Sfortunato Vincenzo, cui assegniamo un 8 per la perseveranza e l’ottimismo.