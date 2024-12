Chi ha vinto la sfida del sabato sera: gli ascolti tv del 7 dicembre 2024, con la messa in onda della Prima della Scala e "Il Volo - Tutti per uno"

Fonte: iStock Il Volo

Sabato 7 dicembre 2024 non è andato in onda Ballando con le Stelle, per fare spazio a uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: la Prima della Scala di Milano. Su Rai1, ampio spazio è stato dato all’evento, con Milly Carlucci e Bruno Vespa: l’apertura di stagione con La Forza del Destino, il noto melodramma in quattro anni di Giuseppe Verdi. Canale5 ha puntato nuovamente su Il Volo – Tutti per uno. Dalle 22,15, su Rai1, è stato mandato in onda Cyrano, mentre su Rai2 S.W.A.T. Vediamo gli ascolti di sabato 7 dicembre: chi ha vinto la sfida tra Rai e Mediaset?

Prima serata, ascolti tv del 7 dicembre

Una prima serata particolare, quella del 7 dicembre 2024: Ballando con le Stelle ha saltato una puntata per fare spazio alla Prima della Scala. Su Canale5, invece, la replica de Tutti per Uno – Capolavoro con Il Volo, una certezza per il palinsesto, anche se lo scorso sabato Mediaset ha faticato contro un’edizione scoppiettante di Ballando.

Su Rai1, Cyrano ha totalizzato 402.000 spettatori pari al 3.3%. La replica di Tutti per Uno – Capolavoro con Il Volo su Canale5 ha conquistato 2.933.000 spettatori con uno share del 22.9%, vincendo quindi la sfida di ascolti del sabato sera. S.W.A.T. su Rai2 è stato scelto da 826.000 spettatori, 5% di share. Rai3 con Sapiens – Un Solo Pianeta si è fermato a 784.000 spettatori e il 5% di share. Rete4 con Commando è stato la scelta di 738.000 spettatori, con il 4.7% di share. Italia1 con Sonic – Il film è piaciuto a 824.000 spettatori, il 5.2% di share. Poi In Altre Parole su La7 è stato seguito da 1.030.000 spettatori con il 6.2%, 4 Ristoranti su Tv8 da 405.000 spettatori (2.4%) e 4 Hotel 347.000 spettatori (2.9%). Nove con Accordi & Disaccordi ha totalizzato 501.000 spettatori (3.4%).

Access Prime Time, dati del 7 dicembre

Canale5 con Striscia la Notizia ha conquistato ben 4.183.000 spettatori, il 23.3% di share. Invece, Rai2 TG2 Post ha totalizzato 904.000 spettatori (5%). Rai3 con Nuovi Eroi è stato seguito da 522.000 spettatori con il 2.9%. Continuiamo con Rete4, che con 4 di Sera Weekend ha incollato allo schermo 943.000 spettatori, il 5.3% di share, nella prima parte, e poi 929.000 spettatori, il 5.2%, nella seconda parte. Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.337.000 spettatori (7.5%). 4 Ristoranti su Tv8 è la scelta di 416.000 spettatori, con il 2.3% di share. Chissà Chi è sul Nove ha conquistato 390.000 spettatori e il 2.2 nella prima parte e 688.000 spettatori, il 3.9%, nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 dicembre

La Prima alla Scala – La forza del destino, che è andata in onda dalle 18 alle 22:19, ha totalizzato 1.603.000 spettatori, con il 10.2%. Canale5 ha mandato in replica Gira La Ruota della Fortuna, che ha conquistato 2.934.000 spettatori (22.4%); invece, La Ruota della Fortuna è salito a 3.964.000 spettatori (26.5%). Rai2 con Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile è stato la scelta di 563.000 spettatori con il 4.1%, invece Dribbling 556.000 spettatori con il 3.3%. Rai3 con i TGR hanno totalizzato 2.350.000 spettatori, il 14.6%, invece Blob è stato seguito da 992.000 spettatori, il 5.7%. La Promessa su Rete4 ha radunato 747.000 spettatori (4.4%). Italia1 con Studio Aperto Mag ha ottenuto il 3.3% di share con 462.000 spettatori, mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha totalizzato 640.000 spettatori (3.9%). Infine, La7 con Famiglie d’Italia 335.000 spettatori (2.3%), mentre le prove di Formula 1 su TV8 hanno incuriosito 496.000 spettatori con il 3.5%. Infine, Fratelli di Crozza sul Nove ha interessato 403.000 spettatori con il 2.5% di share.