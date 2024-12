Il 7 dicembre è un giorno veramente importante per Milano visto che si festeggia Sant'Ambrogio, il protettore della città. Ma in questa data così importante la città festeggia, come di consueto, anche l'apertura della stagione lirica del Teatro alla Scala . Come negli anni passati, anche per la prima della stagione 2024/2025, non sono mancati i volti noti che hanno deciso di seguire l'opera direttamente in teatro. Tra di loro anche Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi che hanno seguito l'etichetta indossando dei. Lo sportivo, infatti, ha indossato un classico smoking, accompagnato da papillon e cappotto nero e scarpe lucide in tinta. La moglie ha scelto per l'occasione un abito lungo nero, con scollo dritto e un semplice decoro sotto il seno: una linea di dettagli brillanti. I due outfit erano firmati da Giorgio Armani.