La semifinale di "Ballando con le stelle" non va in onda il 7 dicembre: perché e quando viene trasmessa

Fonte: IPA Milly Carlucci

Ballando con le stelle del 7 dicembre non va in onda. Ve ne avevamo già parlato, ma alla luce degli accadimenti delle ultime settimane era doveroso fare un punto della situazione per fugare ogni dubbio sui motivi che hanno costretto Rai1 a rimandare la seconda semifinale. Da un lato perché il palinsesto è occupato dalla Prima della Scala di Milano, dall’altro perché Milly Carlucci è la conduttrice fuori campo dell’evento della Piermarini con Bruno Vespa. Ma quando torna in onda Ballando con le stelle?

Perché Ballando con le stelle non va in onda il 7 dicembre

Si tratta di un caso, visti i tumulti degli ultimi giorni, ma lo stop a Ballando con le stelle arriva proprio nei giorni in cui si discute della possibilità che Guillermo Mariotto non torni a far parte della giuria. Lo stilista e designer ha infatti lasciato lo studio di Ballando con le stelle senza dare spiegazioni, che sono arrivate successivamente, e pare che siano legate a un problema serio che stava vivendo la sua maison d’alta moda e che avrebbe risolto personalmente.

Intanto, la seconda semifinale di Ballando con le stelle non va in onda il 7 dicembre ma non sarà recuperata in un’altra collocazione proprio come ha specificato Milly Carlucci durante l’ultima diretta. Lo show torna in onda il 14 dicembre e poi per la finale nella serata del 21. Il suo spazio viene occupato dalla Prima alla Scala con La forza del destino, che apre la stagione operistica del teatro meneghino.

L’affaire Guillermo Mariotto e cosa succederà

Dall’addio di Angelo Madonia alla fuga di Guillermo Mariotto dallo studio: quest’edizione di Ballando con le stelle è di certo quella dell’imprevedibilità. Lo ha dichiarato perfino Milly Carlucci in una delle sue ultime interviste, a cui ha affidato i pensieri sui più recenti fatti che hanno interessato il suo programma. Pare che la decisione finale sul giurato spetti proprio a lei e che stia aspettando proprio il responso della padrona di casa.

A mettere in dubbio la verità fornita da Mariotto, secondo la quale sarebbe uscito per una questione legata al suo lavoro, è stato Samuel Peron. Il ballerino di Marostica era rientrato nel cast per ballare con Federica Pellegrini dopo che il suo maestro si è ritirato, ma ha dichiarato di non credere troppo alla versione dei fatti fornita: “Diciamo che voglio credere a Babbo Natale. All’una di notte devi correre in atelier a finire un abito? Non ero lì quando è successo, avevo il piede dolorante e a un certo punto sono tornato a casa. Il tempo di mettermi sul divano e non c’era più Mariotto. Tutto molto strano”, ha spiegato.

Purtroppo, la sua esperienza è già terminata ma quando si è trattato di tornare in pista non ha avuto la minima esitazione: “La chiamata di Milly è stata davvero inaspettata, all’inizio pensavo fosse uno scherzo. Ero in Calabria, in tournée, il tempo di rientrare a Roma ed ero già in sala prove. Il fatto che mi abbia chiamato dimostra la fiducia e la stima che ripone nei miei confronti, perché avrebbe potuto chiamare chiunque ma ha chiamato me. Per questo mi dispiace ancora di più non aver potuto adempiere al mio ruolo”.