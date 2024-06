Fonte: IPA Amadeus

Amadeus chiude oggi 1° giugno 2024 Affari Tuoi, e con quest’ultimo termina il lunghissimo sodalizio con la Rai. Finiscono i “pacchi”, che ogni sera hanno conquistato ben 5 milioni di spettatori in media. Ma finisce anche un’epoca, quella del conduttore in Rai, un’avventura che gli ha permesso di tornare sotto le luci della ribalta dopo un periodo difficile, riuscendo nell’impresa di riportare Sanremo ai vecchi (ma svecchiati) fasti.

Amadeus chiude Affari Tuoi: l’ultima puntata

Stasera 1° giugno 2024, va in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus. Si chiude un vero e proprio ciclo, e ne inizia un altro, in ogni senso. La Rai è pronta ad affrontare l’era post Amadeus, conduttore che da tempo è al timone di alcuni dei programmi più amati, senza considerare l’approccio rivoluzionario al Festival di Sanremo. E tornano alla mente le dichiarazioni con cui ha confermato le indiscrezioni che si rincorrevano da tempo: il passaggio alla Nove in autunno.

“Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi”. Sono state fatte ipotesi sul motivo per cui ha preso questa scelta, difficile su sua stessa ammissione, ma il conduttore ha sempre avuto il forte desiderio di rinnovarsi. E dopo un periodo d’oro tra Affari Tuoi e Sanremo, senza considerare Arena Suzuki e I Soliti Ignoti, è arrivato alla conclusione di approdare su Nove, dove sono in atto investimenti faraonici per i talenti come Amadeus.

L’ultima puntata di Affari Tuoi va in onda dalle 20.25 su Rai1; dal 3 giugno, al posto del gioco dei pacchi troviamo Techetechetè, programma-contenitore che è la memoria storica di Mamma Rai. La puntata è stata registrata il 10 maggio, ultimo “giorno” in live di Amadeus in Rai, e lo abbiamo visto anche al fianco di Fiorello per la chiusura di Viva Rai2!. Durante le ultime puntate di Affari Tuoi, il conduttore ha ceduto a un momento di commozione – che non è tipico da lui – il 24 maggio: “Sono le ultime puntate, c’ho un’età e mi commuovo facilmente“.

Chi prende il posto di Amadeus ad Affari Tuoi

Il posto di Amadeus ad Affari Tuoi va a Stefano De Martino. Sì, manca ancora l’ufficialità, ma è il suo il nome che più volte è stato fatto negli ultimi mesi. Ad Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha svelato maggiori dettagli sul contratto di De Martino in Rai, con un cachet milionario. Oltre alla conduzione di Affari Tuoi, c’è persino l’opzione Sanremo nel 2027, dopo Carlo Conti. “Per quattro anni di esclusiva, guadagnerà circa 8 milioni di euro”. Né la Rai né Stefano De Martino hanno smentito.

Tutt’altro. Con una nota, il 23 maggio 2024 la Rai ha reso noto il contratto pluriennale. “Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale con Rai. Sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”. Così si chiude un’era, un “ciclo d’oro”. E, di certo, l’eredità di Amadeus non è facile da gestire.