Amadeus e Giovanna, 12 anni di matrimonio: come è iniziata la loro storia d’amore

Dodici anni di matrimonio, celebrati con un romantico post condiviso sul profilo Instagram: così Amadeus e Giovanna Civitillo hanno deciso di festeggiare il loro anniversario con i follower.

La coppia ha pubblicato tre immagini: una del giorno delle nozze, in cui i due sono ritratti felici mentre sono intenti a tagliare la torta nuziale, seguita poi da altre due foto. La seconda immagine del carosello immortala una romantica frase di William Shakespeare che recita così: “… La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti”. L’ultima, invece, mostra la scritta “Ama e Giovi” e la data delle nozze 12 luglio 2009. Ad accompagnare il tutto poche parole, ma significative: “12 anni di noi”.

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti all’Eredità, il game show di cui lui era conduttore e dove lei era la ballerina de La Scossa e tra le vallette più amate. Dell’inizio del loro amore il presentatore ha parlato in qualche occasione. In alcune interviste rilasciate nel corso del tempo ha spiegato che, quando si erano conosciuti, aveva 40 anni ed era separato già da qualche anno.

Ospite di Mara Venier a Domenica In aveva raccontato che lei lo aveva colpito sin da subito: “Per il suo stile, il suo aspetto elegante”. Poi, dopo mesi, le aveva fatto consegnare un biglietto con un invito per un caffè.

Il resto è storia, ed è l’inizio di una relazione d’amore che è sbocciata nel 2003 e dura da tantissimi anni. Un amore che è stato coronato dall’arrivo del primo figlio della coppia: José Alberto nato a gennaio 2009 (Amadeus era già papà di Alice) e poi dalle nozze nel 2009, celebrate con rito civile. Il sì con rito religioso, invece, è datato 11 luglio 2019 quando si sono sposati in chiesa, dopo l’annullamento del primo matrimonio da parte della Sacra Rota.

Amadeus e Giovanna formano una coppia molto affiata, tra le più belle del mondo dello spettacolo: sempre pronti a sostenersi nei progetti lavorativi oltre che nella vita privata. E per loro oggi è un giorno speciale che segna il traguardo dei 12 anni da uno dei momenti più preziosi nella vita di una coppia.