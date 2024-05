Cosa è successo nella terza serata di Cannes 2024: ovazione a Francis Ford Coppola

Fonte: IPA Festival di Cannes 2024, Claudia Gerini divina. Ma quanti spacchi

La serata di giovedì 16 maggio al Festival di Cannes ha regalato ancora una volta un red carpet ricco di grandi star del cinema in una giornata che può essere definita a tutti gli effetti il Coppola Day, con il suo film, Megalopolis, grande protagonista della kermesse. Ecco cosa è successo.

Francis Ford Coppola grande protagonista

La personalità più attesa sul red carpet del Festival di Cannes nella giornata di giovedì 16 maggio è stato senza dubbio l’immortale Francis Ford Coppola. Il regista è tornato al Festival per presentare Megalopolis, uno dei film in concorso quest’anno e, senza dubbio, anche uno dei più attesi. Una produzione autofinanziata che riporta il regista all’evento francese di cinema più ambito 25 anni dopo aver vinto la Palma d’Oro per Apocalypse Now. Insieme a lui sul red carpet, la sua famiglia, sempre al suo fianco anche e soprattutto dopo la perdita di sua moglie Eleonor.

Oltre a loro, sul red carpet hanno sfilato anche i membri del cast: Adam Driver, in uno splendido abito, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman e Nathalie Emmanuel.

Fonte: Getty Images

Megalopolis, dopo essere stato proiettato per la prima volta al Grand Lumiere Theatre, ha poi avuto una standing ovation di 10 minuti: un momento indimenticabile in cui, tra gli applausi, Coppola ha abbracciato ogni membro del cast.

“La cosa più importante che abbiamo, la parola più bella che penso in qualsiasi lingua, è speranza, speranza! Ed è a questo che dedico questo film. Speranza, e i bambini. Crea il mondo per i bambini.” Ha poi aggiunto.

Barry Keoghan dolcissimo sul red carpet con Nykiya Adams

Altro film sicuramente da tenere d’occhio è Bird, promettente pellicola di Andrea Arnold che ha scelto di includere nel cast l’irlandese Barry Keoghan, ormai notissimo per la sua performance attoriale in Saltburn. Barry ha salito le scale del red carpet in un favoloso abito con una giacca sui toni del celeste, accompagnato da una dolcissima Nykiya Adams, bambina co-star del film.

Fonte: IPA

Un momento di grande tenerezza, coronato dai sette minuti di standing ovation guadagnati al termine della prima di Bird.

Una splendida Claudia Gerini

Quota rosa italiana sul red carpet del Festival di Cannes è stata Claudia Gerini, che ha sfilato disinvolta sul tappeto rosso della kermesse sfoggiando un abito lungo impreziosito da un’applicazione floreale scintillante: sorriso luminoso e baci ai fotografi hanno regalato agli spettatori un assaggio della delicatezza e dell’eleganza della nostra Claudia Gerini, che ha decisamente portato alto l’orgoglio italiano in un’apparizione da vera diva.

Fonte: Getty Images

Cannes, il red carpet (e non solo) è delle donne

Non solo Claudia Gerini. Quest’anno il red carpet del Festival di Cannes, e più in generale tutta la croisette, è palco fertile per sottolineare tutta la bellezza e la forza delle donne. Non solo per il loro look, come dimostrato dalle tante elegantissime presenze che hanno sfilato sul red carpet anche nella giornata di giovedì, ma soprattutto per i tanti messaggi che queste hanno voluto mandare.

Con la grandissima rilevanza che quest’anno è stata data al movimento MeToo e al tema della violenza, ognuno ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà a modo suo, anche grazie alla moda.