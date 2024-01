Barry Keoghan racconta come è stato “flirtare” con Jacob Elordi in Saltburn

Fonte: Getty Images Barry Keoghan e Jacob Elordi

Saltburn è ormai un film diventato un caso. La pellicola, uscita da pochissimo su Amazon Prime Video, è da subito entrata nel cuore di tutti, a partire dagli utenti di TikTok, per le sue scene audaci e per l’intensità della trama. Ultime, ma non per importanza, le performance dei protagonisti interpretati da Barry Keoghan e Jacob Elordi, che sono stati in grado di immedesimarsi a tal punto da far credere che tra i due ci fosse un vero e proprio flirt anche fuori dalle riprese. Proprio per questo, Barry Keoghan ha deciso di raccontare il rapporto con il suo collega.

Il commento di Barry Keoghan sul flirt con Jacob Elordi

Impossibile non rimanere catturati dalla trama di Saltburn, film diretto da Emerald Fennell, già nota per Una donna promettente, diventato virale in meno di un mese dalla sua uscita. Tra le cose che sono rimaste più impresse ai fan, c’è sicuramente l’estrema complicità creatasi tra i due protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi, che interpretano uno studente con umili origini che si trova catapultato in un mondo di privilegi e antiche tradizioni al fianco di Felix Catton, un compagno carismatico e inaccessibile che diventerà in pochissimo tempo la sua ossessione.

Una complicità, quella tra i due attori, che i fan più attenti hanno riscontrato anche fuori dal set: ne sono un esempio i commenti riguardo al loro feeling sul red carpet della premiere di Los Angeles. In un’intervista per GQ, Barry Keoghan ha voluto commentare la questione, rispondendo una volta per tutte se, quello tra lui ed Elordi, fosse un flirt: “Lo è. Eravamo sempre insieme. Non era solo per le telecamere e le premiere. Jacob e io, be’, siamo diventati come fratelli, davvero. Penso che, quando ti trovi bene con qualcuno, puoi essergli vicino quanto vuoi, capisci cosa intendo? Non ci sono quelle cose tipo ‘Guarda, non mi stare troppo vicino’. Semplicemente è così, sono a mio agio. E quando sono a mio agio, mi lascio un po’ andare.”

Un’amicizia fraterna alimentata anche dal tipo di ruolo che entrambi hanno impersonato in Saltburn: “Con Jacob mi trovo davvero bene. Scherziamo, ridiamo, facciamo i ragazzi. E poi, insomma, abbiamo appena fatto un film in cui abbiamo dovuto baciarci! Avete visto le scene? Per fare quella roba, devi essere davvero a tuo agio.”

“Saltburn”: le scene più apprezzate

È proprio per via delle scene menzionate da Barry Keoghan che Saltburn è diventato un film che sicuramente non passa inosservato. In particolare, la sequenza nella vasca da bagno che vede un momento intimo e disturbante tra i personaggi interpretati dei due attori: una scena che mette in luce un’ossessione morbosa e sorprendente. Lo stesso avviene durante la scena che si svolge in un cimitero, che sottolinea ancora una volta i temi di desiderio e ossessione. Ma questa è solo una parte della complessità di Saltburn: una pellicola che parla di temi universali come il desiderio, l’ossessione e la perdita, toccando corde profonde nel cuore di chi guarda, e avvicinando lo spettatore a una trama complessa e immersiva tanto da non riuscire a staccare gli occhi dallo schermo e renderlo, di fatto, un fenomeno culturale che sta influenzando la conversazione online e oltre.