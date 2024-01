Chi è Jacob Elordi, il protagonista di Saltburn considerato il nuovo Chalamet

Fonte: IPA Jacob Elordi

Sembrano essere tutti pazzi per Jacob Elordi, tanto che potrebbe essere considerato l’attore emergente del 2024. Altissimo, bellissimo e di talento, Elordi potrebbe scalzare il primato dell’amatissimo Timothée Chalamet, che dopo l’ascesa grazie a Chiamami col tuo nome, in questo momento si sta godendo il successo grazie alla sua interpretazione del re del cioccolato in Wonka. Jacob invece sta macinando consensi grazie al film più provocatorio del momento, Saltburn: scopriamo di più su di lui.

Chi è Jacob Elordi

Jacob Elordi è nato in Australia nel 1997: partito con la sua carriera come attore da giovanissimo, ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel 2017 in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, accanto a Orlando Bloom e Johnny Depp. Dopo qualche altra apparizione, è entrato nel cuore degli spettatori grazie al personaggio di Noah Flynn nei film della trilogia di The Kissing Booth. Ma è nel 2019 che arriva il personaggio più importante: Jacob veste i panni di Nate Jacobs in Euphoria, il quarterback e bullo della scuola con alcuni problemi di gestione della rabbia.

Dopo la sua interpretazione di un esclusivo Elvis Presley nella pellicola Priscilla di Sofia Coppola, ora è sulla cresta dell’onda grazie a Saltburn, film di Emerald Fennell premiata con l’Oscar alla migliore sceneggiatura per Una donna promettente, che lo vede interpretare un giovane e ricco ragazzo che invita nell’aristocratica magione uno studente disagiato per trascorrere l’estate con la sua eccentrica famiglia, per poi instaurare un’amicizia che si trasforma in qualcosa di più potente e oscuro. Un film che, forse, lo avvicina a Chalamet per via della sua interpretazione in Chiamami col tuo nome.

La vita sentimentale di Jacob Elordi

Al momento non sembra esserci nessuna storia d’amore in corso per l’attore, che in passato ha spesso fatto parlare di sé e delle sue relazioni. Ha infatti frequentato diverse sue coprotagoniste: una di queste è Joey King, sua collega nel film The Kissing Booth, con cui ha intrapreso una relazione che è durata circa un anno.

Anche se l’indiscrezione non è mai stata confermata dai diretti interessati, dal 2019 al 2020 Elordi pare abbia avuto una relazione con Zendaya, ora felicemente fidanzata con Tom Holland. I due hanno collaborato sul set di Euphoria: ad alimentare i rumors un bacio dell’attore stampato sulla fronte di Zendaya e le voci di corridoio molto insistenti sul set della serie. Elordi, però, non ha mai confermato la cosa, e parlando della collega ha detto: “Zendaya è un’artista straordinaria. È fantastico lavorare con lei. È come una sorella.”

Confermata è invece la sua relazione dal 2020 al 2021 insieme a Kaia Berger, figlia della modella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber. Di lui Berger ha detto, in un’intervista a Vogue: “Essere in grado di stare con qualcuno di cui ti fidi, avere una relazione sicura e stabile come quella, mi ha davvero aperto gli occhi sull’amore. Ho capito come ci si sente ad amare incondizionatamente.” Dopo la fine di quella relazione, Jacob Elordi è uscito con Olivia Jade Giannulli e poi con la modella Bianca Finch.