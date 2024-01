Fonte: IPA La Principessa Kate Middleton

Per quanto possa sembrare unicamente glamour, affascinante e invidiabile, la vita della Famiglia Reale non è tutta rose e fiori. Un gran numero di pressioni si riversa su personalità come William e Kate, che necessitano assolutamente di esperti che possano gestirli al meglio.

Dal rapporto con la stampa ai tanti compiti che politica ed etichetta impongono. Come farebbero senza Natalie Barrows? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla loro assistente personale, che è divenuta di fatto il braccio destro della Principessa.

Chi è Natalie Barrows

Al centro della cerchia ristretta di aiutanti personali di William e Kate c’è senza alcun dubbio Natalie Barrows. Quest’ultima appare in numerosi scatti, soprattutto quelli che riguardano Kate Middleton, gestendo di fatto le sue impegnatissime giornate.

Stando alle informazioni divulgate dai tabloid britannici, pare che ricopra questo incarico dal 2017. Il 2024 è dunque il suo settimo anno consecutivo, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto. Consente ai due reali di gestire i programmi di ogni singola giornata, coordinando le loro agende, impostando precise scadenze, organizzando viaggi e gestendo la corrispondenza. Si assicura, inoltre, che Kate sia sempre informata nel dettaglio in merito a chi andrà a incontrare. Una sorta di breefing per non farsi mai trovare impreparata in situazioni ufficiali.

È sempre a pochi metri di distanza dalla Principessa, pronta a intervenire per ogni necessità. Una donna nell’ombra, che però i tabloid hanno iniziato a notare, donandole un po’ di spazio in termini di approfondimenti. Nonostante questo, però, si fa fatica a trovare informazioni sulla sua vita privata.

Fonte: Getty Images

Il suo titolo ufficiale è Assistant Private Secretary e, per quanto il loro sia un rapporto professionale, nel corso degli anni si sono legate notevolmente. Non è infatti raro individuare scatti nei quali le due ridono amichevolmente. Kate è ben nota, d’altronde, per andare contro il rigido protocollo di corte.

Lo staff di Kate e William

Per quanto la Assistant Private Secretary Natalie Barrows sia cruciale, la gestione della vita frenetica di William e Kate Middleton non si poggia unicamente sulle sue spalle. Lo staff dei due reali è infatti alquanto ricco.

La segretaria privata della Principessa è Hannah Cockburn-Logie, al suo servizio dal 2020. In passato ha lavorato per Carlo e Camilla. Lei si occupa dell’organizzazione di ogni aspetto della vita di Kate, gestendo la sua agenda soprattutto.

Questa figura è al di sopra di Natalie Barrows, che è di fatto la sua assistente. Abbiamo però posto lei al centro dello staff di Kate perché nel pratico è lei a “sporcarsi le mani” e correre da una parte all’altra per soddisfare le richieste di Hannah e, ovviamente, della Principessa. A dimostrare il “lavoro sporco” che svolge, deve anche reggere gli omaggi floreali che la moglie di William riceve.

Altra figura strategica è Davis Watkins, social media manager della coppia. In precedenza si occupava dei profili di Harry e Meghan. A lui si deve la popolarità del profilo Royal Sussex. Fa parte dell’entourage anche Jean-Christophe Gray, segretario privato di William, in precedenza portavoce del primo ministro David Cameron.

Al di là dell’organizzazione, grande rilevanza ha anche l’immagine. Amanda Cook Tucker è dunque l’hairstylist della Principessa. Lavora al suo fianco dal 2012. Natasha Archer è invece l’artefice dei suoi look.