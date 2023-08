Natalie Portman, matrimonio in crisi dopo il tradimento? L’indizio inequivocabile

Fonte: IPA Natalie Portman

Non è un bel momento per Natalie Portman. Dallo scorso giugno si rincorrono indiscrezioni secondo cui l’attrice premio Oscar sarebbe stata tradita dal marito Benjamin Millepied, e dei recenti scatti che la vedono protagonista sembrerebbero confermare la crisi matrimoniale. Immortalata per le strade di Sydney, l’interprete di ‘V per Vendetta’ è apparsa serena e sorridente, ma ai fotografi non è sfuggito un particolare: all’anulare sinistro non indossava più la fede nuziale. Proprio nel giorno del suo undicesimo anniversario di nozze.

L’ultima apparizione di Natalie Portman

Una giacca grigia oversize, jeans casuale e grandi occhiali neri a coprire il viso: Natalie Portman è apparsa così a Sydney, sfoderando un impeccabile outfit casual e sorridendo ai fotografi. L’attrice si trova in Australia per assistere all’Angel City Equity Summit, un importante evento a cui partecipa anche la squadra di calcio femminile di cui è co-fondatrice, la Angel City FC. Un’occasione che tradisce l’impegno sempre evidenziato dall’attrice in favore di cause importanti, ma che ha anche fornito indizi sullo status sentimentale della bella Natalie.

Se da un lato la diretta interessata ha la bocca cucita sull’attuale situazione del suo matrimonio, dall’altro l’assenza della fede nuziale all’anulare sinistro sembra confermare le voci di crisi con il marito Benjamin Millepied, reo di averla tradita con un’attivista 25enne. Un particolare che assume ancora maggior rilevanza considerando che il 4 agosto la coppia avrebbe festeggiato l’undicesimo anniversario di nozze.

La presunta crisi matrimoniale

La notizia del tradimento di Benjamin Millepied, con cui Natalie Portman è sposata dal 2012, è arrivata lo scorso giugno dal tabloid francese Voici con tanto di prove fotografiche. Il coreografo avrebbe avuto una relazione extra-coniugale con l’attivista per il clima Camille Ètienne, più giovane di lui di venti anni e molto famosa in Francia. “Lui sa di aver commesso un errore enorme, e sta facendo il possibile per riconquistare Natalie e tenere unita la loro famiglia” aveva rivelato all’epoca una fonte vicina alla coppia.

Portman e Millepied si erano mostrati insieme pochi giorni dopo a Parigi per presenziare al match tra Paris Saint-Germain e Clermont, confermando in parte la volontà della diva di ricucire la crisi e cercare di perdonare il marito per il bene della famiglia. Eppure, a giudicare dagli ultimi scatti in Australia, qualcosa deve essere andato storto.

L’amore a passo di danza tra Natalie e Benjamin

Natalie Portman ha conosciuto il coreografo e ballerino Benjamin Millepied nel 2009 sul set del film ‘Il Cigno Nero’. Per poter iniziare una relazione con l’attrice israeliana, lui aveva lasciato la fidanzata Isabella Boylston, apprezzata solista dell’American Ballet. I due si sono uniti in matrimonio nel 2012 nel corso di una cerimonia ebraica, religione di Natalie a cui anche Benjamin si è successivamente convertito.

La coppia ha due figli: Aleph, nato nel 2011, e Amalia, nata nel 2017. Dopo un periodo vissuto a Parigi per permettere a Millepied di lavorare all’Opera, i due coniugi dal 2016 sono tornati negli Stati Uniti, a Los Angeles, così da permettere a Natalie di continuare a recitare a Hollywood e crescere i figli in un contesto a lei più familiare. Crisi e tradimenti permettendo.