La scomparsa di Obi Ndefo, noto soprattutto per il suo ruolo di Bodie Wells nella serie televisiva cult Dawson’s Creek, ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, soprattutto tra i suoi colleghi e amici del cast. E, tra i tributi più toccanti, non poteva mancare quello di Katie Holmes, che ha ricordato il suo collega con parole cariche di emozione e affetto. Nel telefilm era Joey Potter, la sorella della sua compagna Bessie, e con lei aveva instaurato un legame speciale.

Addio a Obi Ndefo, Bodie di Dawson’s Creek

Obi Ndefo è morto all’età di 51 anni, come annunciato dalla sorella Nkem Ndefo in un post su Facebook pubblicato sabato 31 agosto. Nkem ha condiviso una foto commovente che ritrae i due fratelli abbracciati e sorridenti, accompagnata da un messaggio che esprime tutto il suo dolore: “Con il cuore spezzato per la perdita del mio fratello minore e sapendo che finalmente è in pace”.

Katie Holmes, che nel teen drama Dawson’s Creek interpretava Joey Potter, sorella minore di Bessie Potter, il personaggio legato a Bodie Wells interpretato da Obi, ha condiviso il suo tributo sulle Instagram Stories. Holmes, oggi 45enne, ha espresso la sua tristezza e il suo affetto per Obi, ricordandolo con parole bellissime: “È stato meraviglioso lavorare con lui, era un uomo così gentile. Mando preghiere e grazie alla sua famiglia. Riposa in pace”.

All’omaggio di Holmes è seguito lo screenshot di un video pubblicato dalla collega di Dawson’s Creek, Mary-Margaret Humes, che ha interpretato Gail Leery, la madre di Dawson. Anche lei ha ricordato Obi con grande affetto, definendolo una “luce splendente” e lodando la sua forza di fronte alle sfide della vita. “Sei sempre stata e sarai sempre una luce splendente. Che esempio di puro amore senza filtri e tenacia hai dato mentre affrontavi le sfide alle quali ti ha sottoposto la vita”, ha scritto Humes.

Chi era Obi Ndefo

Obi Ndefo non era solo un attore, ma anche un insegnante di yoga, laureato alla prestigiosa scuola di recitazione della Yale University. Oltre al suo ruolo in Dawson’s Creek, ha avuto una carriera prolifica, apparendo in altre serie televisive di successo come NCIS: Los Angeles, The West Wing e NYPD Blue. Tuttavia, la sua vita è stata segnata da un tragico incidente nel 2019, quando è stato investito da un SUV mentre caricava la spesa nella sua auto nel parcheggio di un supermercato. Questo incidente ha portato all’amputazione di entrambi gli arti, una sfida che Obi ha affrontato con una forza straordinaria.

In un’intervista video con il Los Angeles Times nel 2020, Obi ha raccontato come l’incidente avrebbe potuto facilmente costargli la vita, ma ha scelto di affrontare la realtà con coraggio e ottimismo. “Sarei chiaramente potuto morire… Ho dovuto accettare immediatamente la realtà della perdita”, aveva detto Obi. La sua capacità di adattare la sua pratica yoga e di vedere l’incidente come un’opportunità per una nuova vita è un testamento del suo spirito indomabile. “Ho iniziato a realizzare giorno dopo giorno che… chi dice che questa non sia un’opportunità?” ha aggiunto, mostrando ancora una volta di avere una grande voglia di vivere.