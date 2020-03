Katie Holmes parla per la prima volta dell’addio a Tom Cruise: “Un anno difficile”

editato in: da

Katie Holmes rompe il silenzio sull’addio a Tom Cruise e parla per la prima volta del divorzio dal divo di Hollywood da cui ha avuto la figlia Suri. Un amore travolgente, nato quando lei era all’apice del successo, reduce dalla serie Dawson’s Creek e lui uno degli attori più ammirati, ex di Nicole Kidman.

L’incontro nel 2005 e le nozze l’anno successivo al castello Odescalchi di Bracciano con il rito di Scientology. Poi i primi gossip, le presunte liti per l’educazione di Suri e nel 2012 il divorzio. Una separazione arrivata un mese prima dell’abbandono di Scientology da parte della Holmes, accompagnata da un accordo segreto con delle clausole precise, fra cui, si vocifera, quella di non avere nuove relazioni e di non parlare dell’addio a Cruise.

Da allora Katie ha sempre rispettato l’accordo, nascondendo agli occhi del mondo la sua love story con Jamie Foxx e rifiutandosi di commentare qualsiasi gossip sull’ex marito. Otto anni dopo, per la prima volta, la Holmes ha ripercorso quei momenti in un’intervista a InStyle. “Sono una persona pubblica – ha detto -, lo so, è normale vivere sotto lo scrutinio costante della gente, ma non mi sono mai sentita tanto braccata come quando ho divorziato da Tom”.

“Mi ero appena trasferita a New York, ero al centro dell’attenzione e, in più, avevo una bimba con me – ha confessato l’attrice – è stato un anno davvero difficile, quello che pensa la gente di te può consumarti, devi imparare a conviverci. Io penso di esserci più o meno riuscita solamente ora”.

Una fama che Katie ha imparato a conoscere sin da quando era giovanissima. “Con Dawson’s Creek siamo diventati tutti famosi in un attimo ed eravamo adolescenti – ha rivelato -. È stata un po’ una botta, ma a quei tempi è diverso da oggi: c’erano meno paparazzi e la gente non aveva gli smartphone. Una cosa che ho imparato con gli altri è che bisogna fare emergere il “se” dal “se pubblico”, bisogna essere delle belle persone per volontà propria non per far bella figura con gli altri”.

Nessun commento invece sulla presunta fine dell’amore con Jamie Foxx e sull’indiscrezione secondo cui Cruise non vedrebbe sua figlia Suri da diverso tempo.