Fonte: IPA Michelle Hunziker: elegantissima in bianco ci insegna come portare il tailleur

Michelle Hunziker è pronta a tornare in televisione con un nuovo show televisivo che condurrà al fianco di Gerry Scotti. Si tratta di Io canto, la trasmissione televisiva che propone al pubblico televisivo dei giovani talenti canori. La conduttrice, però, in attesa dei nuovi impegni lavorativi, ha deciso di concedersi una pausa rilassante, in riva al mare. La presentatrice televisiva si trova in un luogo costiero, apparentemente con le figlie minori, ma, secondo alcuni rumors, Michelle Hunziker sarebbe in compagnia anche del nuovo fidanzato Alessandro Carollo.

L’indiscrezione sulla vacanza di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo magico. A parte i successi televisivi e la nuova trasmissione in partenza, la conduttrice televisiva si sta godendo la sua nuova vita da nonna del piccolo Cesare Augusto Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti. Dopo la fine del primo matrimonio con Eros Ramazzotti e del secondo con Tomaso Trussardi, sembra che la star del piccolo schermo abbia trovato un nuovo amore. Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, infatti, Michelle Hunziker sarebbe innamorata dell’osteopata Alessandro Carollo.

Con il medico, la conduttrice televisiva sarebbe partita per una fuga d’amore. Michelle Hunziker, infatti, si trova in una località di mare, come si vede dalle storie postate in riva al mare dalla star delle tv. Ma la presentatrice non sarebbe da sola, secondo le indiscrezioni postate dal paparazzo Alan Fiordelmondo.

L’esperto di gossip, infatti, ha condiviso un post proprio sulla vacanza dell’amata conduttrice televisiva: “La casa di Milano di Michelle Hunziker, da giorni, è oramai assediata dai fotografi, complici le immagini pubblicate nelle scorse settimane dal settimanale Chi, in cui ritraevano la bionda Svizzera in dolce compagnia dell’osteopata romano Alessandro Carollo . E cosi, per sfuggire dagli obiettivi dei giornalisti , Michelle ha scelto di rifugiarsi in un luogo a lei molto caro, Varigotti, in compagnia del suo nuovo amore. Anche la dimora da lei scelta è un posto del cuore…fronte spiaggia”.

Michelle Hunziker e il fidanzato depistano i fotografi?

Michelle Hunziker ha postato, di recente, una foto direttamente dalla spiaggia. Nello scatto della conduttrice televisiva si vede un cuore disegnato sulla spiaggia, una bambina e la scritta “Love”. La presentatrice, però, non sarebbe in vacanza solo con le figlie, ma anche con il suo nuovo fidanzato.

La coppia, secondo le indiscrezioni, avrebbe depistato i fotografi per non essere disturbati durante la loro fuga d’amore. In particolare, l’osteopata avrebbe postato delle foto dal mare, ma taggando una località piuttosto lontana da quella in cui si trova la presentatrice: “A nulla sono quindi serviti i depistaggi messi in atto sul proprio profilo Instagram dal Dottor Carollo, che postando foto del luogo ligure indicava in realtà di trovarsi in tutt’altra località attraverso i tag. Cefalù è sicuramente una bellissima meta che purtroppo mal si consiglia con gli impegni lavorativi di Michelle che non si è allontanata troppo da Milano. Fotografi comunque presenti … chi saranno? Ahh saperlo”.

Michelle Hunizker sembra godersi la sua nuova storia d’amore, ma con il suo ex marito Tomaso Trussardi, il rapporto sembra essersi raffreddato. All’ultimo festa di compleanno di una delle due figlie, i due ex coniugi sono apparsi più lontani che mai.