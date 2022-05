Michelle Hunziker dea in nero: il commento della figlia Aurora è dolcissimo

Michelle Hunziker, jumpsuit e senza trucco per il pranzo con Aurora

Bella come non mai: Michelle Hunziker nll’ultimo periodo è fiorita. La conduttrice è sempre stata affascinante e stupenda, ma di recente ha mostrato diversi look che la esaltano rendendola magnifica.

Come l’ultimo sfoggiato sul suo profilo Instagram in cui è una dea in nero. Un outfit che non è sfuggito alla figlia Aurora che ha condiviso una storia della mamma, mentre cammina come una vera diva su un red carpet immaginario, aggiungendo un commento che sottolinea ancora una volta il profondo rapporto di complicità che le lega.

Michelle Hunziker in nero: una visione

Michelle Hunziker sta bene con tutto, questa ormai è una certezza. Non è solo il suo fisico scolpito e perfetto a renderla magnifica con ogni cosa che indossa, ma anche quella naturalezza che la rende alla mano e che sembra eliminare la distanza con i suoi tanti fan

Negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram si è mostrata con un look pazzesco. Un lungo abito nero in un tessuto simile alla pelle, fasciante e senza spalline, che le accompagna il corpo fino alle caviglie. Ai piedi un tocco di colore con un paio di decolletè altissime fuxia, che spezzano l’outfit total black.

I capelli sono stati sistemati da un’acconciatura composta da alcune trecce raccolte. E poi il trucco importante, con focus su labbra e occhi grazie a colori molto accesi.

E Michelle è una visione: una dea moderna, rock e sensuale.

Talmente splendida che anche la figlia Auora Ramazzotti ha voluto commentarne l’incredibile fascino della mamma attraverso una storia Instagram.

Michelle Hunziker, il commento di Aurora al suo look è dolcissimo

Sempre accanto l’una all’altra, complici, amiche oltre che mamma e figlia: il rapporto che lega Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è bellissimo. E non mancano di dimostrarsi affetto, sostegno e stima nelle situazioni più disparate. L’ultima è stata Aurora, che ha scritto un dolcissimo commento per sua madre nelle storie del suo profilo Instagram. Un pizzico di immancabile ironia, che del resto è una dote di famiglia, ma anche un modo per esaltare il fascino di mamma Michelle.

Dopo alcune immagini che la vedono in giro per shopping con la mamma, Aurora ha pubblicato un video in cui si vede Michelle mentre cammina per strada con l’abito nero in tutta la sua grinta e bellezza. A commento ha scritto: “A volte non mi sembra vero che mi abbia partorita”.

In effetti sembrano quasi sorelle, tanto è complice e profondo il loro legame. Per di pù Michelle è diventata mamma di Aurora giovanissima (aveva 19 anni) e oggi è una splendida donna di 45 anni. La differenza di età tra loro non è molta e questo rende il loro rapporto ancora più speciale.

E la complicità tra le due è tanta, come hanno anche dimostrato in passato. Ad esempio in occasione del one woman show di Michelle quando, per stemperare la tensione del prima, ha scherzato in alcune storie con Aurora. Oppure tutte le volte che si dedicano parole speciali, che raccontano di un rapporto sincero e bellissimo.

Quello che emerge è bellissimo: si supportano, si sostengono e fanno il tifo una per l’altra.