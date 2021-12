Michelle Hunziker, tuffo nei ricordi su Instagram: la dolce dedica ad Aurora

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

L’anno nuovo si avvicina, e con questo la voglia di fare bilanci: è quello che ha fatto Michelle Hunziker su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto tenerissimo insieme ad Aurora, ancora piccolissima. Un tuffo nei ricordi per non dimenticare mai quanto sia bello assaporare ogni momento della vita e ridere insieme alle persone più importanti.

Michelle Hunziker, il messaggio su Instagram per il nuovo anno

Michelle Hunziker ha affidato a Instagram delle bellissime parole da dedicare alla figlia Aurora (e non solo). La conduttrice ha infatti scritto, a qualche giorno dall’arrivo del nuovo anno, una delicata riflessione sulla vita e sui suoi affetti, un lungo post che ha accompagnato a una dolcissima foto che la ritrae sorridente e spensierata insieme alla figlia, ancora piccola.

Michelle ha lasciato intendere, nella sua lunga considerazione, che la vita spegnersi in fretta, proprio come una candela che da un momento all’altro può smettere di emanare luce e calore. Per questo, la Hunziker non ha nessuna intenzione di lasciare che i giorni possano trascorrere senza un sorriso o senza l’affetto delle persone più importanti.

Voglio vivere intensamente. La mia vita la voglio assaporare a pieno, bruciare intensamente, meravigliarmi e dubitare il meno possibile. Voglio investire sui sentimenti di ogni genere per poi forse farmi ancora male, ma non importa perché si può sempre ricominciare… La voglio consumare… Ma alla fine saprò di averla vissuta con tutto il suo potenziale.

Nel suo post sui social la conduttrice ha voluto dedicare un messaggio anche a coloro che per il dolore provato in passato non riescono a lasciarsi andare con un augurio bellissimo:

“Cerchiamo di non anestetizzarci emotivamente per paura di soffrire. Non mettiamo il pilota automatico nella nostra vita, anche se il periodo è dannatamente difficile! Dispensate tanti tanti tanti baci a chi potete baciare, sono una cura incredibile….cercate di contornarvi di persone che vi fanno ridere! Auguro a tutti noi moltissima forza e il coraggio di tenere il cuore sempre aperto per il nuovo anno”.

Michelle Hunziker, la dedica tenerissima ad Aurora

Alla fine del post non poteva mancare la dolcissima dedica ad Aurora, la sua compagna d’avventure speciale e la protagonista della foto: “Ovviamente la bimba nella foto era Auri, una delle persone nella mia vita che mi fa ridere di più“.

Immediata la replica della ragazza, che ha commentato: “Troppa verità. E poter far ridere penso sia la cosa più bella e appagante al mondo! Love you mami”.

Che Michelle e Aurora abbiano un rapporto speciale non è mai stato un mistero: loro complicità è ormai cosa nota agli utenti di Instagram, che spesso vengono allietati dai simpatici siparietti di mamma e figlia. Ma non solo: il loro legame meraviglioso è stato portato anche sul piccolo schermo: solo qualche giorno fa la Ramazzotti ha fatto commuovere la madre con una bellissima sorpresa, portando sul palco di All Together Now un’esibizione davvero emozionante.