All Together Now Kids, Michelle e la Tatangelo duo perfetto: il look natalizio fa faville

Doveva essere una serata speciale, per rallegrarci anche in occasione del Natale, ma si è rivelata ancora meglio del previsto: la puntata-evento di All Together Now Kids è stata un vero concentrato di emozioni e divertimento. Alla guida ancora una volta Michelle Hunziker, che ha conquistato tutti con il suo look natalizio. E nel corso dell’appuntamento non sono mancate lacrime, risate e tante sorprese.

Michelle Hunziker, divina in bianco

Dopo l’incredibile finale di All Together Now, che ha visto vincitore di questa quarta edizione il bravissimo Giacomo Voli, è stato tempo di una puntata speciale dedicata ai più piccini. La sera di Natale, il 25 dicembre 2021, è così andato in onda l’appuntamento con All Together Now Kids, che ha visto protagonisti ben 15 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni: in un tumulto di emozioni da brividi, ci hanno accompagnato con le loro voci angeliche sino alla manche finale, dove ha trionfato il giovanissimo Carlo (il più piccolo di tutta la ciurma).

Michelle Hunziker è stata ancora una volta la vera regina della serata. Per l’occasione, ha sfoggiato un look natalizio a dir poco delizioso: la sua jumpsuit bianca è l’ispirazione perfetta per queste festività, l’outfit ideale per una cena in compagnia o per una giornata dedicata allo shopping. Preziosa in ogni dettaglio, a partire dal collo alto e dalla cintura che la stringe in vita, è un capo che dona tantissimo a Michelle, esaltando la sua silhouette incredibile. In abbinamento, oltre ad un paio di tacchi vertiginosi, la conduttrice ha scelto un’acconciatura angelica: uno chignon morbido con ciocche libere ad incorniciarle il volto.

Anna Tatangelo in rosso, una grinta unica

La candida visione della Hunziker è stata il perfetto contrasto per il look grintoso di Anna Tatangelo, tornata anche per questo speciale nella giuria di All Together Now Kids. La cantante ha infatti optato per un abito da sera color rosso fuoco, abbinato ad un rossetto della stessa audace tonalità. Bellissima e splendente sotto le luci dei riflettori – merito anche del tessuto metallizzato del suo vestito fantastico! -, la Tatangelo ha di nuovo portato in scena tutta la sua energia. Soprattutto nel medley natalizio che l’ha vista protagonista, accanto a Michelle e ai suoi colleghi Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax.

Una serata di grandi emozioni

La puntata natalizia di All Together Now Kids è stata all’insegna delle emozioni. Tanti i giovanissimi talenti che si sono esibiti sul palco, regalandoci una serata da brividi con le loro voci incredibili. Per la giuria, trattenere le lacrime è stato davvero difficile, se non impossibile. Tanto che J-Ax, che è diventato papà solo qualche anno fa e che da quel momento ha acquisito una sensibilità speciale, ha dovuto più volte chiedere dei fazzoletti. Ma il momento più complicato è stato senza dubbio quello del voto: come scegliere davanti a tanta bravura (e a tanta tenerezza)?

Alla fine, i giurati hanno fatto il loro dovere. In una serata che ha comunque premiato tutti i giovani concorrenti, hanno deciso di regalare la vittoria al più piccino: Carlo, appena 6 anni, ha conquistato il pubblico con simpatia e dolcezza, oltre che con il suo talento in erba. Non poteva esserci finale migliore, per una puntata che ha mirato dritto al nostro cuore, travolgendoci con grande commozione.