Michelle Hunziker avrà il suo one woman show: l’indiscrezione

Michelle Hunziker potrebbe presto realizzare il suo sogno più grande: essere protagonista di un one woman show. Se ne parla da anni e lei non ha mai negato che questo sarebbe l’apice di una carriera che le ha già dato tanto, una ciliegina sulla torta di un lavoro che le ha fatto vivere esperienze e soddisfazioni incredibili.

Ma in cosa consisterebbe il nuovo programma? A svelare i dettagli e i retroscena ci pensa TvBlog, in genere bene informato su ciò che avviene nei corridoi delle aziende televisive.

Michelle Hunziker, un one woman show su misura

Michelle Hunziker ha già dimostrato più e più volte di saper gestire il palco come nessun altra, che si tratti di Striscia la notizia, All Together Now o persino il Festival di Sanremo. Per questo pare che i tempi per affidarle un one woman show siano finalmente maturi, nonostante se ne parli ormai da una decina d’anni. Da quando cioè era stata protagonista di un successo teatrale prodotto da Bibi Ballandi.

All’epoca il produttore tentò di portare Mi scappa da ridere sul piccolo schermo, ma il progetto è rimasto poi chiuso in un cassetto e la morte di Ballandi ha ulteriormente rallentato le cose.

Michelle Hunziker, come sarà il suo show

Da quel che si legge su TvBlog, il nuovo programma dovrebbe essere un varietà in due puntate. Le registrazioni non sarebbero ancora iniziate, ma lo show sarebbe in fase di gestazione con la prima registrazione fissata orientativamente per gennaio negli studi Le Robinie, non distanti da Mediaset. Si tratta infatti della stessa struttura in cui sono stati prodotti altri programmi come L’Isola dei Famosi o Star in the Star.

L’obiettivo è quello di essere pronti per la messa in onda in primavera, in modo da poter occupare lo spazio lasciato libero dal Grande Fratello Vip una volta terminato.

Michelle Hunziker, una vita col sorriso

Al di là di possibili conferme o smentite, non si può certo negare che Michelle Hunziker in questi anni abbia saputo costruire un piccolo impero, fatto di lavoro, risate e rapporti intensi. Che si tratti del suo ruolo di conduttrice televisiva, imprenditrice, moglie o mamma, Michelle ci ha insegnato una grande cosa: affrontare la vita con il sorriso. Ed è quanto ha trasmesso anche alle figlie, specie Aurora Ramazzotti che sta seguendo i suoi passi nel mondo dello spettacolo e ha già dimostrato di avere carattere, ironia e voglia di fare.