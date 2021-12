Michelle Hunziker “femme fatale” su Instagram con spacco vertiginoso: perfetta

Vip e cambi look: tutti i tagli e i colori da copiare

Se c’è una cosa che Michelle Hunziker ha sempre fatto bene, è quella di mostrare la sua femminilità. La conduttrice svizzera ha così voluto concedersi uno scatto diverso dal solito, postato su Instagram, nel quale ha indossato un abito che le calza davvero a pennello. E, per l’occasione, ha voluto osa con uno spacco da “femme fatale”.

Michelle Hunziker, il lato giocoso della femminilità

L’arte di non prendersi troppo sul serio è una di quelle che Michelle Hunziker padroneggia meglio. Nonostante la posa insolita, di quelle alle quali ci ha abituato poco in questi anni, la conduttrice ha voluto comunque smorzare la solennità sul momento scherzando sulle sue intenzioni. “Ogni tanto giochiamo alla ‘femme fatale'”, ha scritto nelle parole di accompagnamento alla foto, ringraziando Elisabetta Franchi per il bell’abito che le ha fatto indossare.

Il vestito è di un argento così tenue da abbinarsi perfettamente al suo incarnato, mentre lo spacco vertiginoso ha messo in evidenza le gambe toniche che ha mostrato con grande orgoglio. Poca attenzione sulle scarpe, scelte consapevolmente semplici, per dare risalto a un abito che Michelle Hunziker ha portato con grande eleganza.

L’occasione per sfoggiare abiti d’alta moda non le manca. Le sue apparizioni in tv sono sempre impeccabili, anche se non ha mai rinunciato al suo animo giocoso e alla voglia di sorridere. La bellezza, infatti, non è di certo l’elemento più importante della sua personalità – seppure la sostenga molto bene – poiché, negli anni, ha sempre deciso di puntare su altro. Sulla simpatia, ad esempio, ma anche sul talento e sulla professionalità.

Michelle Hunziker tra tv e famiglia

Il successo di All Together Now è stato una grande conferma, ma la presentatrice ha comunque trovato il tempo per dedicarsi alla famiglia. Ha infatti partecipato con entusiasmo alla festa di compleanno di Aurora Ramazzotti, la maggiore delle sue figlie, ritrovando anche l’ex marito Eros Ramazzotti che ha raggiunto in Franciacorta per una bella reunion.

Nonostante siano divisi da anni, perché l’amore può comunque finire, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno mantenuto un rapporto civile per il bene della loro figlia, che hanno cresciuto ed educato in armonia. Adesso che è ormai un’adulta, possono raccogliere quello che hanno seminato e godersi la famiglia senza alcun tipo di rancore.