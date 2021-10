Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, pranzo insieme per Aurora

Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Mai così vicini e uniti: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono i protagonisti di uno scatto tenerissimo con Aurora Ramazzotti. Un’immagine pubblicata su Instagram in cui il cantante e la conduttrice svizzera sorridono insieme alla figlia durante un pranzo, fra chiacchiere e un’atmosfera distesa.

Eros e Michelle Hunziker insieme per Aurora Ramazzotti

Lo scatto ritrae Michelle ed Eros sorridenti e felici durante una giornata in famiglia ed è stato pubblicato dallo chef Paolo Benigni, del ristorante Patanegra di Paratico, a Brescia. Il cantante e la presentatrice sono separati ormai da anni, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene di Aurora. Nella foto appare anche la 24enne che sorride alla fotocamera, felice di trascorrere del tempo con i genitori.

L’amore fra Eros e Michelle Hunziker oltre il tempo

Eros e Michelle Hunziker sono stati legati per moltissimi anni. Il loro è stato un amore travolgente, protagonista delle cronache rosa dall’inizio sino al doloroso addio. Era il 1996 quando i due pronunciarono i fatidico “sì” durante una romantica cerimonia al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano alla presenza di tantissimi vip, ma soprattutto della piccola Aurora. La separazione e in seguito il divorzio sarebbero arrivati nel 2002 nel periodo più difficile della vita di Michelle, finita nella rete di una setta e costretta ad allontanarsi dal marito.

Eros e Michelle oltre l’addio: la foto rarissima con Aurora

Anni dopo, con forza e determinazione, la Hunziker ed Eros sono riusciti a superare il dolore e a riappacificarsi. Oggi sono molto uniti anche se è raro vederli insieme. Nonostante in questi anni ci sia stata una frequentazione, entrambi hanno cercato sempre di tenere lontano dai riflettori il loro legame. A parlare dei genitori, su Instagram e nelle interviste, è stata spesso Aurora. I rapporti sarebbero ottimi anche con i nuovi partner. In passato infatti Michelle non ha mai nascosto una simpatia per Marica Pellegrinelli, oggi ex moglie di Eros, e mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Il cantante romano invece tempo fa era stato protagonista di uno scambio ironico di battute con Tomaso Trussardi, attuale marito della presentatrice e papà delle figlie più piccole, Sole e Celeste.