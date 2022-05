Michelle Hunziker, diva anni ’70: raso e pancia scoperta col completo a contrasto

Michelle Hunziker alla prima di LOL 3: abito con spacco laterale e sorriso da diva

Il tempo passa e Michelle Hunziker diventa più bella che mai: il fisico tonico e asciutto, i capelli biondissimi e leggermente mossi che le illuminano il viso e poi lo stile, unico e da cui prendere esempio. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram sembra una diva anni settanta, fasciata in un completo a contrasto che le sta d’incanto. E che è un prezioso suggerimento di stile per la primavera.

Michelle Hunziker, come una diva d’altri tempi

Le vibes sono quelle degli anni Settanta, ma rilette in chiave attualissima: Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in un nuovo look. Maglia asimmetrica rosso ciliegia, abbinata a un paio di pantaloni in raso e molto ampi e di un azzurro brillante. Un look a contrasto, che mette insieme due colori inusuali, ma che sono l’essenza dell’eleganza con un occhio allo stile.

La maglia cut out è all’ultima moda. Oltre a essere monospalla e asimmetrica, lascia anche scoperta la pancia nella parte alta, proprio sotto al seno. I pantaloni, morbidi e a vita alta, danno un tocco di classe. Nelle storie ha mostrato qualche momento del dietro le quinte dello shooting, in cui il look sfoggiato nella foto si vede ancora meglio. I pantaloni hanno un taglio a palazzo e sono lunghissimi e molto ampi. Ai piedi Michelle indossa dei sandali alti.

Un outfit perfetto per la primavera, da cui trarre ispirazione quando si vuole essere eleganti e sofisticati, ma con un tocco più moderno e attuale. A completare il tutto il make up, con focus sugli occhi e sulle labbra. L’hair look, invece, è più sbarazzino: Michelle ha i capelli lasciati sciolti, con la riga al centro e acconciati in morbide onde. Uno stile che ricorda gli anni Settanta, ma li rivisita in chiave moderna. Così come il contrasto di colori, che ci insegna a osare con gusto.

Michelle Hunziker, i suoi look più belli

E Michelle è più bella che mai. Gli ultimi mesi per la popolare conduttrice sono stati complicati, travolta dal gossip dopo l’annuncio della separazione dal marito Tomaso Trussardi. Inevitabili i rumors su entrambi, che sono stati gestiti con riserbo e classe da tutti e due.

Michelle durante questi mesi si è gettata a capofitto sul lavoro, con progetti nuovi, come quello del suo one woman show Michelle Impossible, e vecchi cavalli di battaglia come la conduzione di Striscia la Notizia. Sul fronte professionale tutto va a gonfie vele, e Michelle ha una luce negli occhi, che si riflette sulla sua bellezza. Memorabili alcuni dei look sfoggiati nell’ultimo periodo. Dal vestito bianco che ricorda Marilyn Monroe nella celebre scena del film Quando la moglie è in vacanza, al completo denim con cui si è mostrata in versione pin up. Senza dimenticare l’abito sfoggiato per la prima di LOL 3, o la jumpsuite indossata per il pranzo con Aurora.

Insomma, Michelle è splendida e in questo periodo è più bella che mai, grazie al suo sorriso contagioso, alla sua spiccata ironia e alla grinta e determinazione che dimostra di mettere in tutto ciò che fa. Che sia una diva d’altri tempi, o che trasmetta vibes anni Settanta il risultato non cambia: è sempre fantastica.